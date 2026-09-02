Новый Mitsubishi Pajero показали во внедорожной амуниции

Mitsubishi Pajero 2027 с внедорожным дополнением

Премьера нового Mitsubishi Pajero состоялась сегодня утром. Сразу после публикации официальных изображений автомобиль показали вживую для публики. И, что самое интересное, среди вариантов машины была представлена модификация с внедорожной амуницией. В ее состав вошел «кенгурятник», защищающий переднюю часть кузова от повреждений, а также шноркель и экспедиционный багажник на крыше для перевозки объемных грузов.

Появится ли такой вариант машины в открытой продаже пока не уточняется. Не исключено, что в этом исполнении внедорожник будет доступен для рынка Австралии, где ему предстоит навязать конкуренцию экстремальному Nissan Patrol Warrior.

Напомним, Pajero возвращается после примерно семилетнего перерыва. Модель впервые появилась в 1982 году, а суммарный объем производства автомобилей первого, второго, третьего и четвертого поколений превысил 3,29 миллиона экземпляров. Японское производство предыдущего Pajero завершилось в 2019 году.

Новый внедорожник оснащен 2,4-литровым дизельным двигателем с турбокомпрессором широкого диапазона работы. Максимальный крутящий момент достигает 480 Нм. В паре с мотором будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач со спортивным режимом.

За проходимость предстоит отвечать системе полного привода Super Select 4WD-II с четырьмя режимами – 2H, 4H, 4HLc и 4LLc. Дополнительно Pajero получил систему управления динамикой Super All-Wheel Control, объединяющую AYC, ASTC и ABS.

Габариты внедорожника: 4920 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1910 мм в высоту с 20-дюймовыми колесами. Колесная база достигнет 2870 мм, дорожный просвет – 230 мм. Угол въезда составит 30,4 градуса, а угол съезда – 25,8 градуса.

В основе ходовой части лежат независимая двухрычажная передняя подвеска и новая 5-рычажная конструкция с жесткой задней осью. Они будут работать вместе с высокопрочной рамой лестничного типа, которая должна обеспечить сочетание внедорожных возможностей и комфорта на асфальте.

В салоне можно будет рассчитывать на три ряда сидений на семь человек. Сиденья второго ряда получили механизмы сдвига и складывания с диапазоном перемещения 150 мм. Среди оснащения также заявлены трехзонный климат-контроль с полностью автоматическим управлением и вентиляция сидений.

Интерьер нового Mitsubishi Pajero 2027

Сколько будет стоить внедорожник пока неизвестно. Цены на него раскроют ближе к старту продаж, запланированному на весну 2027 года.