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Новый Mitsubishi Pajero показали во внедорожной амуниции

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Новый Mitsubishi Pajero получил «кенгурятник», шноркель и багажник на крыше

Новый Mitsubishi Pajero показали во внедорожной амуниции
Mitsubishi Pajero 2027 с внедорожным дополнением

Премьера нового Mitsubishi Pajero состоялась сегодня утром. Сразу после публикации официальных изображений автомобиль показали вживую для публики. И, что самое интересное, среди вариантов машины была представлена модификация с внедорожной амуницией. В ее состав вошел «кенгурятник», защищающий переднюю часть кузова от повреждений, а также шноркель и экспедиционный багажник на крыше для перевозки объемных грузов.

Появится ли такой вариант машины в открытой продаже пока не уточняется. Не исключено, что в этом исполнении внедорожник будет доступен для рынка Австралии, где ему предстоит навязать конкуренцию экстремальному Nissan Patrol Warrior.

Новый Mitsubishi Pajero показали во внедорожной амуниции

Напомним, Pajero возвращается после примерно семилетнего перерыва. Модель впервые появилась в 1982 году, а суммарный объем производства автомобилей первого, второго, третьего и четвертого поколений превысил 3,29 миллиона экземпляров. Японское производство предыдущего Pajero завершилось в 2019 году.

Новый внедорожник оснащен 2,4-литровым дизельным двигателем с турбокомпрессором широкого диапазона работы. Максимальный крутящий момент достигает 480 Нм. В паре с мотором будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач со спортивным режимом.

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Новый Mitsubishi Pajero показали во внедорожной амуниции

За проходимость предстоит отвечать системе полного привода Super Select 4WD-II с четырьмя режимами – 2H, 4H, 4HLc и 4LLc. Дополнительно Pajero получил систему управления динамикой Super All-Wheel Control, объединяющую AYC, ASTC и ABS.

Габариты внедорожника: 4920 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1910 мм в высоту с 20-дюймовыми колесами. Колесная база достигнет 2870 мм, дорожный просвет – 230 мм. Угол въезда составит 30,4 градуса, а угол съезда – 25,8 градуса.

В основе ходовой части лежат независимая двухрычажная передняя подвеска и новая 5-рычажная конструкция с жесткой задней осью. Они будут работать вместе с высокопрочной рамой лестничного типа, которая должна обеспечить сочетание внедорожных возможностей и комфорта на асфальте.

В салоне можно будет рассчитывать на три ряда сидений на семь человек. Сиденья второго ряда получили механизмы сдвига и складывания с диапазоном перемещения 150 мм. Среди оснащения также заявлены трехзонный климат-контроль с полностью автоматическим управлением и вентиляция сидений.

Новый Mitsubishi Pajero показали во внедорожной амуниции
Интерьер нового Mitsubishi Pajero 2027

Сколько будет стоить внедорожник пока неизвестно. Цены на него раскроют ближе к старту продаж, запланированному на весну 2027 года. 

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Фото:Response

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