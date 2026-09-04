Следующий Suzuki Swift Sport почти готов

Рендер нового поколения Suzuki Swift Sport 2027

Компания Suzuki давно работает над новым поколением своего «заряженного» хэтчбека Swift Sport. И, похоже, такой автомобиль уже не за горами. Накануне в японской прессе появилась информация о том, что машина дебютирует уже в первом квартале 2027 года, а его ориентировочная стоимость составит около 2,5 миллиона иен. Какие изменения могут ждать эту оспортивленную 5-дверку – в этом материале.

Напомним, Suzuki Swift Sport является спортивной модификацией компактного Swift, ориентированной на более динамичный характер и управляемость. Модель получила известность среди поклонников доступных «горячих хэтчбеков» и стала отдельной частью семейства Swift.

Переход на новое поколение Swift Sport, судя по информации японских СМИ, будет сопровождаться серьезными изменениями в технической части.

Журнал «BestCar» сообщает о подготовке нового 1,4-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом, который будет работать вместе с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Этот силовой агрегат должен превзойти показатели нынешнего мотора, развивающего 140 л.с. и 230 Нм крутящего момента.

Гибридная система нужна не только для улучшения динамики. Ожидается, что ее применение позволит повысить топливную экономичность примерно на 16%. Впрочем, конкретные показатели мощности нового двигателя пока не приводятся.

Отдельное внимание уделят массе автомобиля. Suzuki намерена удержать ее на уровне менее 1000 кг, для чего конструкцию кузова переработают. Одновременно при создании нового Swift Sport будут использоваться более прочные материалы, которые должны повысить жесткость шасси и уровень безопасности без заметного увеличения веса. Небольшая масса в сочетании с доработанной конструкцией должна сохранить маневренность и спортивный характер модели.

Концепт-кар Suzuki Swift Champions

Внешность будущего Swift Sport также может измениться в сторону более агрессивного оформления. Ориентиром способен стать представленный Suzuki концепт Swift Champions. Тот, напомним, получил черный аэродинамический обвес с передним и задним диффузорами, боковыми юбками и спойлером, а также красную гоночную ливрею.

Образ дополняли многоспицевые глянцевые черные легкосплавные диски и спортивные шины с белыми наклейками.

Насколько вся эта информация подтвердится, станет понятно уже скоро. До премьеры нового Suzuki Swift Sport остается не так много времени.

Ранее руководство компании объяснило, почему, несмотря на общую тенденцию, не планирует переводить свой культовый внедорожник Jimny на электротягу.