Suzuki не собирается переводить Jimny на электротягу: в компании объяснили почему

Может ли Suzuki Jimny сохранить свою классическую конструкцию в условиях ужесточения экологических требований? В компании считают, что полный переход на электрическую силовую установку способен лишить компактный внедорожник части тех качеств, за которые его ценят покупатели, поэтому Suzuki пока не планирует отказываться от бензинового двигателя.

Suzuki Jimny появился в 1970 году и с самого начала создавался как компактный внедорожник с серьезными возможностями вне асфальта. За несколько поколений модель сохранила рамную конструкцию, компактные размеры и полный привод, став одной из самых узнаваемых моделей Suzuki. Нынешнее поколение Jimny дебютировало в 2018 году и продолжило эту концепцию в современном исполнении.

Почему Suzuki не хочет делать Jimny электрическим

Еще в 2024 году президент Suzuki Global Тошихиро Сузуки говорил, что электрическая версия Jimny, вероятно, способна «испортить лучшие стороны Jimny». В 2026 году генеральный менеджер автомобильного подразделения Suzuki в Австралии Майкл Пачота подтвердил, что позиция компании не изменилась.

Сейчас Jimny остается единственной моделью Suzuki без гибридной или электрической силовой установки. С момента выхода нынешнего поколения в 2018 году внедорожник оснащается 1,5-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем мощностью 102 л.с. и крутящим моментом 130 Нм. Покупателям доступны 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатая автоматическая коробки передач.

Несмотря на возраст силового агрегата, спрос на Jimny остается высоким. В Австралии в 2025 году было продано 7027 таких автомобилей, благодаря чему внедорожник стал самой популярной моделью Suzuki на местном рынке.

Австралийские нормы эффективности новых автомобилей NVES уже создают дополнительное давление на производителя. Пачота признал влияние новых требований, однако Suzuki рассчитывает компенсировать выбросы Jimny за счет других моделей с электрическими и гибридными силовыми установками.

Компания уже пересматривает продуктовую стратегию на ближайшие 10 лет и рассчитывает выполнить требования NVES, начиная с 2027 года. Одновременно модельный ряд будет пополняться автомобилями на новых источниках энергии, включая eVitara.

Для Jimny это означает сохранение привычной силовой установки как минимум на текущем этапе.

Ранее мы рассказывали о том, что 5-дверную версию Suzuki Jimny с приставкой Nomad протестировали в Японии, оценив его сильные и слабые стороны.