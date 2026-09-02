5-дверный Suzuki Jimny Nomade: тест-драйв в Японии

Новый Suzuki Jimny Nomade

Suzuki Jimny Nomade спустя полтора года после премьеры наконец стал доступен для полноценного тест-драйва представителям японских СМИ. Накануне машину удалось опробовать журналистам местного издания «Best Car», которые по итогам испытания вынесли ей вердикт.

Премьера Jimny Nomade состоялась еще 30 января 2025 года. Интерес к новинке оказался настолько высоким, что Suzuki пришлось остановить прием заказов уже через четыре дня после старта продаж. Компания объяснила это большим количеством заявок, после чего сосредоточилась на увеличении производственных возможностей и выполнении уже оформленных заказов.

Возобновить прием заказов удалось в январе 2026 года. А 1 июля состоялся полноценный тест-драйв автомобиля, во время которого журналистам предложили проверить его как на бездорожье, так и на асфальтированных дорогах.

Габариты Suzuki Jimny Nomade составляют 3890 мм в длину, 1645 мм в ширину и 1725 мм в высоту. Колесная база достигает 2590 мм. Автомобиль рассчитан на четырех человек, оснащается шинами 195/80 R15 и 40-литровым топливным баком.

Первой частью программы стала трасса Фудзигамине. Главный вопрос касался того, насколько увеличение колесной базы повлияло на проходимость. У Nomade колесная база увеличена на 340 мм, а угол рампы уменьшился с 27 до 23 градусов. При этом во время испытаний даже на сложных участках трассы днище автомобиля не касалось грунта.

В режиме 4L Jimny Nomade уверенно преодолевал крутые подъемы и спуски. На сильно пересеченной местности, где отдельные колеса теряли контакт с поверхностью, система с использованием тормозов помогала быстро восстановить сцепление. По итогам испытаний внедорожные возможности автомобиля были оценены очень высоко.

Габариты Suzuki Jimny Nomade составляют 3890 мм в длину, 1645 мм в ширину и 1725 мм в высоту. Колесная база достигает 2590 мм. Автомобиль рассчитан на четырех человек, оснащается шинами 195/80 R15 и 40-литровым топливным баком.

Для дорожной части теста использовался Jimny Nomade с пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль оснащен продольно установленным 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 101 л.с. и крутящим моментом 130 Нм. При массе около 1,2 тонны такой отдачи оказалось достаточно для повседневной езды.

Механическая коробка получила необычную настройку передаточных чисел. Пятая передача имеет передаточное отношение 1,0, а между первой и второй передачами заметен довольно большой разрыв. При этом при переходе на более высокие передачи формируется плавный ритм переключений.

Впечатления от тест-драйва его автор из журнала «Best Car» описал следующим образом: Jimny Nomade не стремится превращать каждую поездку в спортивную, а позволяет ехать расслабленно, поддерживая невысокие обороты двигателя.

Пятидверный кузов также делает модель более подходящей для использования в качестве семейного автомобиля. При этом автомобиль сохранил подключаемый полный привод, трехрычажные подвески с жесткими мостами спереди и сзади, дорожный просвет 210 мм и минимальный радиус разворота 5,7 метра.

Стоимость внедорожника в Японии начинается от 2 миллионов 926 тысяч иен, что эквивалентно сумме в 1,6 млн российских рублей по текущему курсу.

Ранее мы приводили результаты тест-драйва Suzuki Jimny Nomade от другого известного японского издания, в котором машина также удостоилась похвалы.