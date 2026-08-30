Honda готовит новый Fit: популярный хэтчбек станет просторнее и экономичнее

Рендер нового поколения Honda Fit

Honda Fit следующего поколения, как ожидается, появится в продаже в конце 2027 – начале 2028 года одновременно с масштабным обновлением HR-V, утверждает японская пресса. Компактный хэтчбек получит увеличенные габариты, более агрессивный дизайн, новую гибридную систему e:HEV и технологию S+ Shift.

Honda Fit появился в 2001 году и стал одной из ключевых компактных моделей марки. Автомобиль известен под названием Jazz на ряде зарубежных рынков. Нынешнее поколение Fit дебютировало в 2019 году и продолжило концепцию компактного автомобиля с акцентом на эффективное использование внутреннего пространства.

Honda Fit станет крупнее и агрессивнее

По данным японских СМИ, новое поколение Honda Fit получит немного увеличенные размеры кузова и заметно изменится внешне. Вместо привычного более мягкого облика автомобиль получит агрессивные элементы дизайна и, возможно, выдвижные дверные ручки.

Передняя часть станет визуально шире за счет переработанного бампера, а кузов получит более низкую посадку. Эти дизайнерские решения должны придать компактному хэтчбеку более динамичный характер.

Изменения ожидаются и в салоне. Fit получит 11,4-дюймовый сенсорный экран и цифровую приборную панель. Также заявлена поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а голосовое управление будет использовать технологии искусственного интеллекта.

Увеличение колесной базы должно положительно сказаться на пространстве для пассажиров второго ряда. За счет этого увеличится место для ног, что сделает поездки более комфортными.

Главные перемены произойдут в силовой установке. Японские СМИ сообщают о внедрении гибридной системы e:HEV нового поколения с 1,5-литровым двигателем и электромотором. Двигатель, по слухам, получит расширенный диапазон крутящего момента и высоких оборотов, а его мощность составит 110 л.с. Электромотор будет развивать 135 л.с., а максимальный крутящий момент заявлен на уровне 255 Нм.

Новая система e:HEV должна эффективнее передавать крутящий момент при непосредственном приводе автомобиля двигателем. По данным японских СМИ, это позволит увеличить топливную экономичность до 40% относительно нынешней версии. Средний расход топлива ожидается на уровне 3,1 л на 100 км.

Еще одной особенностью станет технология Honda S+ Shift. Она должна управлять скоростью при разгоне и торможении таким образом, чтобы имитировать ощущения от переключения передач и синхронизировать звук двигателя со скоростью автомобиля.

Ожидается, что новое поколение Honda Fit дебютирует в период с конца 2027 по начало 2028 года.

Недавно стало известно, что перед переходом в следующую генерацию этот популярный хэтчбек «Хонды» примерил новый боди-кит от Mugen, который сделал дизайн машины более агрессивным. В него вошли не только визуальные доработки, но и особый амортизатор e:HEV Performance Damper, улучшающий управляемость гибридной версии модели.