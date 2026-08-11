Subaru может вернуть на рынок Японии большой трехрядный кроссовер

Фото: Subaru

Subaru рассматривает возможность вывода на японский рынок крупного кроссовера Ascent, который способен закрыть заметный пробел во внутренней линейке марки. Автомобиль длиной около 5 метров рассчитан на семь или восемь пассажиров и создавался с учетом требований североамериканского рынка. Если планы будут реализованы, Subaru впервые за несколько лет получит в Японии полноценную модель с тремя рядами сидений, ориентированную на покупателей больших семейных кроссоверов.

Subaru Ascent дебютировал в 2017 году и изначально создавался как крупный трехрядный кроссовер для рынка Северной Америки. Модель стала крупнейшим автомобилем в легковой линейке Subaru и получила фирменный симметричный полный привод. На японском рынке марка ранее предлагала трехрядные модели Exiga и Exiga Crossover 7, но после их ухода соответствующего автомобиля в местной линейке Subaru не осталось.

О возможном возвращении Subaru в сегмент трехрядных автомобилей стало известно в июне 2026 года. Компания сообщила, что изучает возможность продажи Ascent в Японии, а наиболее вероятным сроком запуска источники называют ноябрь этого года. Официальной информации о дате премьеры пока нет, поэтому японские характеристики и комплектации автомобиля остаются неизвестными.

Появление Ascent станет заметным изменением для местного модельного ряда Subaru. После прекращения выпуска Exiga и Exiga Crossover 7 покупателям марки, которым требовался третий ряд сидений, фактически приходилось искать альтернативы у других производителей.

Фото: Subaru

Новый автомобиль рассчитан на семь или восемь человек в зависимости от конфигурации. Третий ряд рассчитан не только на детей, а салон должен обеспечить достаточный запас пространства для пассажиров. Большой кузов также позволяет сохранить вместительный багажный отсек.

Габариты Ascent заметно отличаются от размеров большинства моделей Subaru, знакомых японским покупателям. Длина автомобиля составляет около 5000 мм, а ширина – примерно 1930 мм. Такие параметры обеспечивают простор внутри, но могут создать сложности при парковке и движении по узким улицам японских городов.

Силовая установка североамериканской версии включает 2,4-литровый оппозитный четырехцилиндровый турбодвигатель, работающий вместе с фирменным симметричным полным приводом Subaru. Такой набор соответствует концепции крупного семейного кроссовера, рассчитанного как на дальние поездки, так и на эксплуатацию за пределами асфальта.

По своему позиционированию Ascent заметно отличается от бывшей Exiga. Последняя была ближе к высокому универсалу с акцентом на практичность, тогда как Ascent представляет собой полноценный крупный кроссовер. В Японии он может стать соперником таких трехрядных моделей, как Mazda CX-80.

Фото: Subaru

Интерес к подобным автомобилям на японском рынке растет. Покупатели, которым раньше было достаточно пятиместного Forester или Outback, после увеличения семьи могут переходить к другим маркам, если им требуется третий ряд. Появление Ascent позволит Subaru предложить им более крупную альтернативу, сохранив привычную концепцию полного привода и ориентацию на безопасность.

Еще одним фактором может стать упрощение процедуры сертификации автомобилей североамериканского производства для японского рынка. Это способно облегчить вывод в Японию моделей, которые изначально не разрабатывались для внутреннего рынка.

Однако японская версия Ascent может отличаться от североамериканской комплектациями и техническими характеристиками. Subaru пока не раскрывает цены, состав оснащения и перечень систем безопасности для Японии.