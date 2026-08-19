Продуманный кемпер от производителя амортизаторов: Kayaba создала автодом на базе Fiat Ducato

Фото: KYB

Компания Kayaba, известная прежде всего разработкой компонентов подвески, представила собственный автодом VILLATOR. Построенный на базе Fiat Ducato, он сочетает премиальную отделку салона, полноценное кемперное оснащение и специально настроенную подвеску, рассчитанную в том числе на движение по бездорожью.

Kayaba, также известная как KYB, является японским производителем компонентов подвески. Компания работает с автомобильной и мототехникой, а ее продукция применяется в том числе в спортивных и специализированных автомобилях. VILLATOR стал необычным проектом для бренда, поскольку Kayaba выступила здесь не только как поставщик компонентов, но и как участник создания полноценного автодома.

VILLATOR разработан совместно с крупным продавцом кемперов RV Land. Основой для него послужил Fiat Ducato L3H2 серии 8 с правым расположением руля. Габариты автодома составляют 5995 мм в длину, 2050 мм в ширину и 2720 мм в высоту, а салон рассчитан на четырех человек.

Главная особенность VILLATOR – подвеска. Kayaba использовала собственные специальные амортизаторы и настроила автомобиль с учетом движения по бездорожью. В конструкции также применены вседорожные шины, а сама подвеска получила увеличенный ход. В результате разработчики стремились совместить комфорт и управляемость с возможностью уверенно передвигаться по сложным покрытиям.

Под капотом установлен 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 180 л.с., работающий вместе с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Коллаж: Daily-Motor

Салон VILLATOR выполнен в стиле дорогого жилого пространства. Для отделки использованы дерево и другие качественные материалы, причем деревянные панели изготовлены из цельных элементов с подобранной текстурой. Планировка разделена на несколько зон.

Передняя часть превращается в небольшую обеденную зону. Для этого передние кресла Kayaba x BRIDE можно развернуть и объединить с расположенным позади сиденьем типа «бабочка». В задней части находится диван, который раскладывается в спальное место. Отсутствие стационарной кровати позволяет сохранить больше свободного пространства внутри автомобиля.

Оснащение VILLATOR рассчитано на длительное автономное пребывание. В стандартную комплектацию входят кухня, раковина, микроволновая печь, холодильник объемом 90 л, туалет компостного типа, кондиционер, дизельный отопитель и система электропитания общей мощностью 5 кВт. За автономность отвечает вспомогательная литий-ионная батарея емкостью 5 кВт/ч.

Еще одна необычная деталь – задняя терраса. При выдвижении специальной панели появляется дополнительная открытая площадка за автомобилем. Она дополняется сетчатым солнцезащитным козырьком и позволяет фактически продолжить жилое пространство кемпера за пределами салона.

В качестве опций для VILLATOR предлагаются оригинальные алюминиевые диски, внедорожные шины BFGoodrich, боковой тент FIAMMA, расширители колесных арок и ковровые коврики.

Стоимость выставочного автомобиля составляет 22,9783 миллиона иен (примерно 12,3 млн рублей по нынешнему курсу).



К слову, Fiat Ducato не в первый раз ложится в основу продуманного автодома. Ранее мы рассказывали о том, что эта модель была задействована в качестве базы для европейского кемпера компании Dethleffs. Машина получила имя Just Van и была оценена в «Старом Свете» минимум в 61 тысячу евро (примерно 6 миллионов рублей).