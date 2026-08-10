В Европе создали продуманный автодом на базе Fiat Ducato

Фото: Dethleffs

Компания Dethleffs расширила линейку компактных автодомов моделью Just Van, которая делает ставку на сочетание жилого пространства и сравнительно небольших внешних габаритов. Новинка построена на базе Fiat Ducato и при ширине 2,20 метра заметно уже многих традиционных низкопрофильных автодомов, что должно облегчить передвижение по узким дорогам и маневрирование на ограниченных парковках.

Для модели предусмотрены три варианта планировки, включая новую версию T5 с гостиной, в которой два дивана расположены друг напротив друга. При этом производитель сохранил полноценную кухню, ванную комнату и вместительный задний грузовой отсек, благодаря чему Just Van ориентирован не только на короткие поездки, но и на длительные путешествия.

Dethleffs – немецкий производитель автодомов и прицепов, история которого началась с создания первого жилого прицепа в 1931 году. Компания входит в Erwin Hymer Group и выпускает различные типы кемперов, включая компактные фургоны, полуинтегрированные и интегрированные автодома.

В последние годы производители все чаще развивают промежуточный формат между обычным кемпером и более крупным автодомом, стараясь сохранить удобство управления при увеличении жилого пространства. Just Van представляет как раз такой подход, делая ставку на умеренную ширину кузова и рациональное использование каждого сантиметра салона.

Компактный кузов на базе Fiat Ducato

Главная особенность Just Van скрыта уже в его размерах. Ширина автомобиля составляет 2,20 метра, высота – 2,73 метра, а длина в зависимости от выбранной модификации варьируется от 5,99 до 6,98 метра.

В качестве основы используется Fiat Ducato с дизельным двигателем мощностью 103 кВт, или 140 л.с. При этом покупателям доступна и более мощная версия силового агрегата на 132 кВт, или 180 л.с.

Фото: Dethleffs

Относительно небольшая ширина должна стать одним из главных преимуществ автомобиля в повседневной эксплуатации. Особенно это актуально для путешествий по узким загородным дорогам, прибрежным поселкам и тесным кемпингам, где лишние сантиметры могут существенно усложнить маневрирование.

При этом производитель не стал жертвовать внутренним пространством. Высота салона достигает примерно 1,90 метра, а большие боковые окна и расположенные по всей длине верхние шкафчики визуально делают интерьер просторнее.

Для Just Van предусмотрены три версии. Базовая T1 длиной 5,99 метра получила поперечную заднюю кровать и является наиболее компактным вариантом семейства.

Фото: Dethleffs

В версии T4 используется более длинный кузов и две продольные кровати. Такая компоновка дает больше свободы при организации спального пространства и одновременно позволяет сформировать L-образную гостиную.

Самой необычной стала новая модификация T5. Вместо традиционной обеденной зоны здесь установлены два сиденья-скамьи напротив друг друга. Благодаря этому салон можно использовать как более открытую гостиную, особенно когда путешественники проводят много времени внутри автомобиля.

Правда, у такого решения есть особенность: дополнительное пассажирское место представляет собой съемное откидное сиденье. Поэтому для постоянного использования оно менее удобно, чем полноценное стационарное кресло.

Спальня, кухня, ванная и багажный отсек

Фото: Dethleffs

В зависимости от версии используются разные варианты кроватей. В T1 предусмотрена поперечная кровать, тогда как T4 и T5 получили продольные односпальные места. При необходимости их можно объединить с помощью дополнительного матраса.

Все спальные места оборудованы 7-зонными матрасами из пенополиуретана толщиной 110 мм и деревянными реечными основаниями.

Кухня также рассчитана на продолжительные поездки. В ее оснащение входят двухконфорочная плита, компрессорный холодильник объемом 131 литр с отдельной морозильной камерой и несколько выдвижных ящиков.

Отдельное внимание уделено системе хранения. На задней стенке предусмотрена направляющая MultiFlex, позволяющая закреплять различные аксессуары – от крючков до полки для специй или держателя бумажных полотенец.

В каждой из трех модификаций используется поворотная ванная комната. Основная часть конструкции занимает минимум пространства, а задняя панель откидывается при необходимости, освобождая место для принятия душа.

Еще одна сильная сторона Just Van – задний грузовой отсек. Его объем зависит от выбранной планировки, однако во всех версиях предусмотрен доступ с обеих сторон автомобиля. Внутри установлены направляющие для крепления груза, освещение, нескользящий пол и розетка на 230 В.

Отопление и автономность

В стандартное оснащение входит дизельная система отопления с принудительной подачей воздуха и встроенным баком горячей воды. Благодаря этому газ практически требуется только для приготовления пищи.

Для тех, кто планирует длительные поездки вдали от кемпингов, доступны литиевые аккумуляторы емкостью 150 или 300 Ач вместо стандартной AGM-батареи.

Для зимней эксплуатации предусмотрен отдельный пакет. Он включает дизельный обогреватель мощностью 6 кВт, электрический нагревательный элемент, а также утепленный и обогреваемый бак для сточных вод.

Цена Just Van

Стоимость Dethleffs Just Van начинается с 60 999 евро (около 5,7 млн рублей) за версию T1. Модификация T4 оценивается минимум в 63 999 евро (примерно 6 млн рублей), а новая T5 – в 64 999 евро (порядка 6,1 млн рублей по нынешнему курсу).

Все варианты имеют полную массу менее 3,5 тонны и рассчитаны на четыре зарегистрированных места. За дополнительную плату можно заказать более мощный дизельный двигатель мощностью 132 кВт, или 180 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, а также различные пакеты оснащения.