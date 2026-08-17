Новый Honda Ridgeline на первых неофициальных изображениях

Рендер: Apollo News Service

Не так давно Honda показала первые тизеры Ridgeline следующего поколения. Цифровые художники из Японии взяли эти изображения за основу и подготовили неофициальные рендеры внешнего облика такого автомобиля. Если верить тому, что у них получилось, новый пикап заметно изменится внешне – его силуэт станет более квадратным и массивным.

Honda Ridgeline выпускается с 2005 года и изначально создавался как пикап, сочетающий практичность грузового автомобиля с комфортом и управляемостью легкового автомобиля. В отличие от традиционных пикапов, модель использует несущий кузов, а не рамную конструкцию. Основным рынком сбыта машины являются Штаты.

Судя по первым спекулятивным рендерам, новый Ridgeline будет выглядеть заметно более угловатым. Капот получит горизонтальные линии, лобовое стекло станет визуально более вертикальным, а общий силуэт будет сильнее напоминает традиционный пикап.

Рендер: Apollo News Service

Honda прямо связывает изменения с усилением образа автомобиля. В новом поколении акцент смещается в сторону более массивного и прочного дизайна, тогда как прежний Ridgeline в большей степени выделялся комфортом и необычной для пикапа конструкцией.

При этом техническая часть пока остается без подробностей. Honda не раскрыла платформу и силовую установку, поэтому пока нельзя сказать, насколько серьезными окажутся изменения под кузовом. Вопрос о переходе на рамную конструкцию также остается открытым, хотя с учетом многолетней концепции Ridgeline сохранение несущего кузова выглядит более вероятным.

Разработка нового пикапа будет распределена между несколькими подразделениями Honda в Северной Америке. Дизайн поручен студии в Калифорнии, разработка будет проходить в Огайо, а производство организуют на предприятии в Алабаме. Этот подход должен позволить учитывать особенности и запросы североамериканского рынка уже на всех этапах создания автомобиля.

Тизер: Honda

При этом Honda пока почти не раскрывает практическую сторону нового Ridgeline. В предыдущих поколениях особое внимание уделялось таким решениям, как дополнительный грузовой отсек под кузовом и двухсторонний задний борт. В новом анонсе производитель делает акцент прежде всего на внешности и более прочном характере автомобиля.

Отдельный вопрос – появится ли Ridgeline за пределами Северной Америки. Honda пока не сообщила о планах вывода нового пикапа на японский рынок.

Сроки премьеры машины также сейчас пребывают под завесой тайны. Предполагается, что официальный дебют машины может состояться в течение ближайших 24 месяцев. Но одно уже сейчас можно сказать точно – новый Ridgeline станет серьезным конкурентом Ford Maverick и, вероятно, готовящегося к выходу пикапа Toyota на базе Corolla Cross, который в начале этого лета попал в объективы фотошпионов.