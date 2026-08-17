Новая Mazda CX-5 не справилась с лосиным тестом: кроссовер смог разогнаться только до 71 км/ч

Фото: 77KM

Как поведет себя новая Mazda CX-5 при резком объезде препятствия? Европейский телеканал KM77 проверил кроссовер в маневре с конусами и лосином тесте, где автомобиль показал предсказуемую реакцию, но не смог превысить скорость 71 км/ч.

Mazda CX-5 впервые появилась в 2012 году и стала одной из ключевых моделей марки в сегменте компактных кроссоверов. Модель получила два поколения, а третья генерация пришла им на смену в 2025 году. CX-5 остается одной из наиболее значимых моделей Mazda в международной линейке.

В тестах KM77 участвовала европейская версия третьего поколения CX-5 с 2,5-литровым атмосферным двигателем e-Skyactiv G и мягкой гибридной системой. Такой автомобиль развивает 141 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для него доступны передний или полный привод, а в испытаниях использовались шины Bridgestone Alenza размерностью 225/55 R19.

Первым этапом стала проверка маневренности между конусами. При начальном ускорении кузов CX-5 заметно кренился, хотя перераспределение веса происходило плавно. При этом тестеры не отметили быстрой реакции и высокой маневренности – итоговые характеристики оказались приемлемыми для автомобиля этого класса.

Фото: 77KM

Затем кроссовер отправили на лосиный тест. Здесь CX-5 продемонстрировала достаточно плавную и предсказуемую реакцию на резкие перестроения. Однако крены кузова оказались выраженными. При наиболее резких маневрах правое заднее колесо даже отрывалось от земли.

Тестеры несколько раз проходили эту дисциплину на разных скоростях, но превысить отметку в 71 км/ч и так и не удалось. В итоге именно 71 км/ч стал максимальным результатом CX-5 в лосином тесте. Управляемость при этом оценили как предсказуемую, хотя реакция автомобиля показалась несколько вялой и недостаточной для того, чтобы справиться с испытанием.

Напомним, минимальной зачетной скоростью для успешного прохождения так называемого «лосиного теста» считается 77–78 км/ч, а хорошим результатом – всё, что выше 77 км/ч. Таким образом CX-5 не хватило до этого показателя целых 6 км/ч.

Испытания проводились с европейской версией кроссовера. При этом мотор CX-5 в зависимости от рынка обладает разной производительностью. В Японии автомобиль с тем же 2,5-литровым двигателем развивает уже 178 л.с., а американская версия имеет мощность 190 л.с.

Примечательно, но предыдущие генерации этой модели прославились отличной управляемостью, сделавших эту машину образцом в этой дисциплине среди представителей SUV непремиального класса. Более того, в 2017 году второе поколение этой модели смогло пройти лосиный тест на скорости в 77 км/ч.

Что конкретно так сильно поменялось в подвеске новой итерации этого популярного кроссовера, что его управляемость резко ухудшилась, пока непонятно.

Ранее мы рассказывали, что новая Mazda CX-5 уже поступила в продажу на разных рынках, а единичные автомобили третьего поколения начинают появляться в России по каналам параллельного импорта. Кроме того, не так давно машину проверили на безопасность, где она оказалась лучше премиального немецкого вседорожника BMW X3.