В Японии вспомнили концепт Toyota X-Van Gear: необычный 6-местный минивэн с распашной дверью и салоном-трансформером

Фото: Toyota

Toyota X-Van Gear задумывался как автомобиль, объединяющий практичность минивэна и образ внедорожника. Шестиместный концепт получил большую пассажирскую дверь без центральной стойки, трансформируемый салон и необычную компоновку второго и третьего рядов.

Накануне об этой перспективной разработке вспомнила японская автомобильная пресса. На популярном местном портале «Kuruma-News» вышел большой материал, посвященный этой модели, в котором журналисты пришли к мнению, что ждать его в серийном воплощении в ближайшее время не стоит.

Концепт X-Van Gear был представлен подразделением Toyota Auto Body на выставке Japan Mobility Show 2023 года. Автомобиль создавался как представитель новой категории между минивэном и машиной для активного образа жизни, а вместе с ним в материалах упоминались еще две родственные концепции – Crossvan Core и Crossvan Tool. В марте 2024 года Toyota Auto Body зарегистрировала дизайн автомобиля, что породило слухи о его скором серийном запуске.

По габаритам X-Van Gear должен был оказаться близок к среднеразмерным минивэнам Toyota Noah и Voxy. Длина концепта составила 4695 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1855 мм. Он рассчитан на шесть человек.

Фото: Toyota

При этом разработчики постарались максимально использовать внутреннее пространство. Длина салона достигла 2965 мм, ширина составила 1550 мм, а высота – 1340 мм. По сравнению с Noah и Voxy при одинаковой длине кузова концепт получил более просторный салон по длине и ширине.

Дополнительное ощущение пространства создавали плоский пол и стеклянная крыша. При этом X-Van Gear получил крупные колеса и элементы кузова из полимерных материалов, благодаря чему его внешний вид заметно отличался от традиционных минивэнов.

Главной особенностью конструкции стала пассажирская боковая дверь без центральной стойки. Передняя часть открывалась с помощью электрического механизма, а задняя представляла собой сдвижную дверь. Обе части расходились в противоположные стороны, формируя широкий проем для загрузки велосипедов, удочек и другого оборудования.

Фото: Toyota

Салон был выполнен в достаточно необычном формате. Передние сиденья имели светлую обивку и напоминали диваны, а пассажирское кресло можно было развернуть лицом к водителю. Второй ряд был способен трансформироваться в столик, а всего внутри предусмотрели до шести вариантов расположения сидений.

Силовые установки для X-Van Gear Toyota не раскрывала. При этом в проекте, по слухам, предусматривались разные варианты, включая гибридную, подключаемую гибридную и полностью электрическую силовые установки.

По состоянию на август 2026 года Toyota так и не объявила о планах о коммерциализации этого минивэна. Поэтому пока он остается концептуальной разработкой.

***

Нерешительность Toyota с запуском X-Van Gear в серийное производство сбавила давление на Mitsubishi, инженеры которой, как известно, сейчас работают над совершенно новым поколением Delica с индексом D:6. Впрочем, также нельзя исключать вариант, при котором «тойотовцы» решили подождать дебюта своего конкурента, а уже затем, оценив, что получилось у соперников, представить собственного представителя этого сегмента.