Mitsubishi Delica D:6 может получить гибридную установку и стать крупнее: новые изображения и подробности

Рендер: Motor-Fan

Mitsubishi готовит смену поколения минивэна Delica D:5, который выпускается с 2007 года. По данным японских СМИ, новая модель может дебютировать уже в следующем году и получить более современную систему освещения, переработанную переднюю часть и увеличенные габариты. Главным техническим изменением станет переход на электрифицированную силовую установку, причем основным вариантом называют подключаемый гибрид.

Mitsubishi Delica D:5 дебютировала в 2007 году и стала очередным поколением семейства Delica. Модель сочетает формат трехрядного минивэна с высоким дорожным просветом и системой полного привода, благодаря чему заметно отличается от большинства автомобилей своего класса. В 2019 году Delica D:5 пережила обновление, однако базовая конструкция модели сохранилась. Благодаря сочетанию вместительности и внедорожных возможностей автомобиль остается одной из наиболее узнаваемых моделей Mitsubishi.

Следующая Delica должна сохранить знакомую квадратную форму кузова, однако ее внешность станет заметно современнее. Судя по имеющимся сведениям, при разработке дизайна Mitsubishi будет ориентироваться на концепт-кар D:X. Передняя часть станет выше, а вертикальные фары объединят с горизонтальными дневными ходовыми огнями, сформировав более сложную световую композицию.

Решетка радиатора также изменится. Передняя панель окажется почти полностью закрытой, а основной воздухозаборник разместят ниже и выполнят в сотовом стиле. Такая компоновка должна визуально приблизить Delica к электрифицированным моделям марки.

Рендер: Motor-Fan

Компьютерные рендеры, подготовленные на основе имеющихся сведений, демонстрируют дальнейшее развитие фирменной стилистики Mitsubishi Dynamic Shield. На изображениях Delica получает закрытую центральную часть передка, L-образные светодиодные элементы и вертикальные световые блоки. Однако эти изображения являются неофициальными и не отражают окончательный дизайн серийного автомобиля.

Сбоку минивэн сохранит характерный для Delica угловатый силуэт. Крупные колесные арки и затемненные стойки должны подчеркнуть внедорожный характер модели, а увеличенные размеры позволят освободить дополнительное пространство в салоне.

Ожидается, что длина новой Delica составит 4800 мм, ширина – 1815 мм, высота – 1875 мм, а колесная база достигнет 2850 мм. За счет увеличения габаритов модель сможет приблизиться по размерам к Toyota Alphard и Nissan Elgrand. В салоне появится полностью цифровая приборная панель и новый центральный дисплей диагональю 12,3 дюйма.

Главным изменением станет силовая установка. По имеющимся данным, новая Delica может получить подключаемую гибридную систему на основе 2,4-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Такой агрегат рассматривается как замена дизельной силовой установке, которая использовалась на Delica D:5.

Официального подтверждения этой конфигурации Mitsubishi пока не дала. Предполагается, что система будет связана с фирменным полным приводом S-AWC, а электромоторы позволят точнее распределять тягу между осями. Для автомобиля, который рассчитан не только на асфальт, но и на заснеженные и грунтовые дороги, такой вариант силовой установки может оказаться особенно интересным.

Также в японских СМИ упоминается полностью электрическая версия. Для нее прогнозируется запас хода около 550 км, однако технические характеристики электромобиля пока не подтверждены производителем.

В другом прогнозе для будущей Delica называются около 300 л.с. и 80–100 км пробега на электротяге для PHEV. Эти показатели относятся к предполагаемой конфигурации и официально Mitsubishi пока не объявлены.

Рост размеров и переход на современные силовые установки могут привести и к увеличению стоимости автомобиля. Ориентировочная цена новой Delica в Японии может оказаться в пределах в 5,8–7 млн иен (3 – 3,6 млн рублей по нынешнему курсу), но окончательная стоимость, комплектации и сроки начала продаж станут известны только после официальной премьеры.