Для 5-дверного Suzuki Jimny Nomad выпустили набор деталей в стиле конструктора

Компания KUHL представила новый бренд Blocker, предлагающий наборы деталей для индивидуальной доработки Suzuki Jimny. После первой версии, созданной для Jimny Sierra, направление расширили на Jimny Nomad, сделав его более массивным и выразительным. Главная особенность проекта заключается в возможности комбинировать отдельные элементы между собой, постепенно создавая собственный вариант автомобиля.
История тюнинга Jimny тесно связана с возможностью легко менять внешний вид и характеристики автомобиля с помощью многочисленных комплектующих. Именно эта особенность сделала модель популярной среди производителей аксессуаров, которые предлагают собственные варианты бамперов, расширителей арок, колесных дисков и других деталей. Бренд Blocker развивает эту традицию, превращая подбор элементов в своего рода конструктор.
Основой концепции Blocker стали квадратные формы. Расширители колесных арок, бамперы и другие элементы выполнены в единой стилистике и могут устанавливаться отдельно. Первым автомобилем бренда стал Jimny Sierra (3-дверный Jimny).
Для Jimny Nomad (5-дверная версия модели) концепцию решили развить дальше. Автомобиль получил более массивный и агрессивный облик, а ассортимент расширили новыми деталями. Помимо 17 элементов, доступных для Sierra на момент запуска, появились защитные накладки на бамперы, плоские багажники и задние лестницы нового бренда Ironbuild.
Передняя часть Jimny Nomad также получила серьезные изменения. Новый бампер стал объемнее и сильнее выступает вперед, а защитная накладка и верхняя панель дополнительно подчеркивают его массивность. Решетка радиатора визуально выдвинута вперед, благодаря чему передняя часть автомобиля выглядит крупнее оригинальной.
Отдельное внимание разработчики боди-кита уделили колесам. На автомобиль установили кованые диски VERZ-NEXSUS NEX02 собственной разработки KUHL. Их трехмерный дизайн сочетает спицы с углубленной центральной частью, а массивная центральная крышка дополняет общий образ.
Покупателю не обязательно приобретать весь комплект целиком. Детали можно выбирать по отдельности либо воспользоваться одним из трех готовых наборов – полным, средним или облегченным. Такой подход позволяет постепенно менять автомобиль и самостоятельно выбирать, насколько сильно должен измениться его внешний вид.
В конечном счете Blocker предлагает не столько готовый образ Jimny Nomad, сколько набор элементов для его создания. Владелец может комбинировать детали в зависимости от собственных предпочтений и постепенно дополнять автомобиль новыми компонентами. Цена деталей комплекта пока не раскрывается, но прайс-лист на него объявят уже в ближайшее время. Покупатель сможет приобрести каждый элемент по отдельности.
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Недавно другая известная тюниинг-фирма из Японии (Beyond Japan) представила собственное видение идеального боди-кита для 5-дверного Suzuki Jimny Nomade. Комплект под названием Jimny CODE36 получил ряд ретро-мотивов. Какие детали в него были включены – подробно в нашем материале.