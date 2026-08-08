Пятидверный Suzuki Jimny примерил ретро-образ с розовым кузовом и салоном

Фото: Beyond Japan

Японское тюнинг-ателье Beyond Japan представило новый проект на базе пятидверного Suzuki Jimny Nomade, превратив компактный внедорожник в необычную модель с ретро-акцентами. Автомобиль получил оригинальный внешний стиль с элементами американского дизайна, эксклюзивный цвет кузова и переработанный интерьер. При этом техническая часть осталась без изменений, поэтому Jimny CODE36 сохранил рамную конструкцию, полный привод и внедорожные возможности серийной модели.

Suzuki Jimny ведет свою историю с 1970 года и является одним из самых известных компактных внедорожников японской марки. Модель получила популярность благодаря сочетанию небольших размеров, рамной конструкции и настоящих внедорожных возможностей, что выделяет ее среди большинства современных компактных кроссоверов. Четвертое поколение Jimny дебютировало в 2018 году, а пятидверная версия была представлена позже как более практичный вариант с увеличенным салоном.

Накануне компания Beyond Japan, специализирующаяся на модернизации Suzuki Jimny, представила проект Jimny CODE36. Основой для автомобиля стал пятидверный Jimny Nomade, который в Японии предлагается как отдельная версия компактного внедорожника.

Фото: Beyond Japan

Главная особенность проекта – необычное сочетание японского и американского ретро-стилей. Автомобиль получил пастельный розовый оттенок кузова, новую решетку радиатора с хромированной отделкой и переработанные элементы передней и задней части.

Передний бампер был заменен на более простой вариант с металлической защитной балкой. В нижней части установлена защитная пластина из нержавеющей стали с зеркальной полировкой, которая не только меняет внешний вид автомобиля, но и подчеркивает его внедорожный характер.

Фото: Beyond Japan

Боковые части кузова украшены декоративными наклейками в стиле деревянных панелей, однако вместо классического коричневого оформления дизайнеры использовали розовый рисунок. Дополняют образ 16-дюймовые хромированные колесные диски Super Moon с вогнутой формой и салон с розовыми кожаными чехлами.

Без изменений по-технике

Несмотря на серьезные изменения внешности, силовая установка Jimny CODE36 не подверглась модернизации.

Под капотом сохранился 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель K18B мощностью 102 л.с. и крутящим моментом 130 Нм. В зависимости от комплектации он работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач или четырехступенчатым автоматом.

Основой автомобиля остается рамная конструкция, которая обеспечивает необходимую жесткость кузова. Внедорожные возможности также сохранены благодаря системе полного привода AllGrip Pro, трехрычажной подвеске передней и задней осей и традиционной для Jimny раздаточной коробке.

Напомним, 5-дверные Suzuki Jimny сейчас можно легко найти на российском авторынке. Мы насчитали порядка 60 объявлений о продаже таких машин в стране как виде «живых» экземпляров, так и автомобилей под заказ с разных стран в леворульном и праворульном исполнениях.

Их ценовой диапазон располагается в «вилке» от 2 миллионов за параллельно импортированные машины с пробегом до 4 миллионов 320 тысяч рублей за абсолютно новые экземпляры уже завезенные в страну.