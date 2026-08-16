Складной электровелосипед ADO Air 20 Ultra обновили: мотор стал мощнее, появилась активация по NFC

Изображение: ADO

Компания ADO представила обновленную версию складного электровелосипеда Air 20 Ultra 2026 модельного года. Флагманская модель получила пять заметных изменений, среди которых увеличение крутящего момента электромотора с 40 до 50 Нм, активация с помощью NFC-карты и улучшенная защита от воды.

Air 20 Ultra относится к флагманским складным электровелосипедам ADO и сочетает компактную конструкцию с технологиями, ориентированными на комфортную городскую езду. Модель получила трехступенчатую автоматическую систему переключения передач, двойные датчики крутящего момента и карбоновый ременный привод. Такой набор решений позволяет обойтись без ручного переключения передач и снизить необходимость регулярного обслуживания.

Главным изменением версии 2026 года стал электромотор с увеличенным крутящим моментом. Теперь он развивает до 50 Нм против 40 Нм у модели 2025 года. По заявлению производителя, это должно улучшить разгон и облегчить движение на подъемах, в том числе при перевозке дополнительного груза.

Изображение: ADO

Вторым нововведением стала система быстрого снятия аксессуаров, которая теперь входит в стандартную комплектацию. Например, переднюю корзину можно устанавливать и снимать без инструментов, адаптируя велосипед для поездок на работу, покупок или отдыха.

Также изменилась конструкция светотехники. Передний фонарь теперь интегрирован в раму, а задний багажник объединен с задним фонарем. Благодаря этому проводка остается скрытой, а сама конструкция выглядит более аккуратно.

Еще одной новой функцией стала активация с помощью NFC-карты. Для включения достаточно поднести карту к считывателю, после чего система активируется примерно за 1,7 секунды.

Изображение: ADO

Пятая доработка касается защиты от воды. Если у версии 2025 года заявлялся стандарт IPX5, то Air 20 Ultra 2026 получил степень защиты IPX6. Производитель отмечает, что это повышает устойчивость велосипеда к дождю и брызгам.

Модель также поддерживает приложение ADO Smart, через которое можно записывать данные о поездках, проверять состояние велосипеда и обновлять прошивку. Электровелосипед оснащается литий-ионной батареей на 37 В и 10 А/ч, а заявленный запас хода достигает 100 км.

Вес Air 20 Ultra 2026 составляет 22 кг с учетом заднего багажника и крыльев. В сложенном состоянии его размеры составляют 885 × 510 × 670 мм. Модель предлагается в сером и градиентно-синем исполнении.

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