Honda Super Cub 110 превратили в конструктор: модель в масштабе 1/12 можно разобрать и собрать

Фото: MegaHouse

Honda Super Cub 110 превратился в необычный конструктор-головоломку, который позволяет не только собрать миниатюрную копию мотоцикла, но и разобрать ее, изучая внутреннее устройство.

Компания MegaHouse, входящая в Bandai Namco Group, выпустит серию KAITANICS Honda Super Cub 110 в конце декабря 2026 года. Стоимость каждой из четырех версий составит 7700 иен с учетом налога (эквивалентно примерно 4 тысячам российских рублей по текущему курсу).

Super Cub – одна из самых узнаваемых моделей Honda, а представленная головоломка посвящена версии Super Cub 110 образца 2022 года с заводским индексом 8BJ-JA59. В данном случае речь идет не о простой декоративной миниатюре: конструкция модели позволяет рассмотреть элементы, имитирующие устройство настоящего мотоцикла.

Фото: MegaHouse

Модель выполнена в масштабе 1/12 и состоит из 37 деталей. Ее размеры составляют примерно 155 мм в длину, 63 мм в ширину и 105 мм в высоту. Все основные элементы изготовлены из ПВХ, MABS и ABS.

Главная особенность KAITANICS заключается в односторонней конструкции каркаса. Она позволяет одновременно видеть внешний облик модели и ее внутреннюю структуру. Внутри воспроизведены такие элементы, как центробежная автоматическая муфта, шестерни, топливный бак и рама. При этом конфигурация деталей повторяет расположение компонентов настоящего Super Cub 110.

Отдельное внимание уделено подвижным элементам. У модели открываются и закрываются боковые крышки и сиденье, а внутри можно разместить фигурку в масштабе 1/12.

Фото: MegaHouse

Серия KAITANICS получила свое название от сочетания слов «KAITAI» – «разборка» и «TECHNICS» – «техника». Разработчик позиционирует ее как новое направление серии разборных головоломок, приуроченное к ее 10-летию.

В продажу поступят четыре варианта KAITANICS Honda Super Cub 110.

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