Mitsubishi может возродить внедорожник Pajero iO в качестве антагониста Suzuki Jimny Nomade

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Компания Mitsubishi уже подтвердила возвращение легендарного внедорожника Pajero на автомобильный рынок, но одновременно с этим японские СМИ сообщают о подготовке сразу двух новых моделей семейства. Одной из них должен стать компактный Pajero iO – модель, которая займет промежуточное положение между небольшим Pajero Mini и более крупным Pajero. Ожидается, что новый автомобиль получит брутальный дизайн и 1,6-литровую гибридную силовую установку.

Оригинальный Mitsubishi Pajero iO был представлен в 1998 году как компактный внедорожник и стал преемником Pajero Junior. При длине около 4 метров он сочетал удобство эксплуатации в городе с настоящими внедорожными возможностями. В отдельных комплектациях модель оснащалась системой Super Select 4WD. Производство машины завершилось в 2007 году на фоне роста популярности минивэнов.

Как пишет сразу несколько авторитетных японских автомобильных СМИ, возрожденный Pajero iO будет представлять собой компактный внедорожник, способный конкурировать с современными моделями вроде Suzuki Jimny Nomade.

При этом журналисты пока не определились с тем, какой конструкцией будет обладать кузов этой новинки Mitsubishi. В инсайдерских утечках есть противоречие относительно количества дверей: в одном журнале автомобиль называется пятидверным, а в другом упоминается трехдверная конфигурация.

Внешность нового Pajero iO, как ожидается, будет выполнена в современной стилистике Mitsubishi. Японская пресса предполагает сходство отдельных элементов с Delica Mini, включая оформление фар. Горизонтальная решетка радиатора, нижняя защитная накладка и черные элементы кузова должны придать характеру автомобиля брутальности.

Боковая часть может получить элементы, устойчивые к царапинам, а также декоративные панели. Благодаря этому компактный автомобиль должен выглядеть более агрессивно и при этом сохранит практичность, необходимую машине сегмента SUV.

Что касается силовой установки, ожидается использование 1,6-литровой гибридной системы, аналогичной той, что применяется в Mitsubishi Xforce. Бензиновый двигатель развивает 107 л.с. и 134 Нм, а электромотор – 116 л.с. и 255 Нм. Заявленный средний расход топлива такой связки составляет 24,4 км/л, или около 4,1 л на 100 км.

Как оно окажется в реальности пока неизвестно. Сначала компании предстоит представить новый Pajero в классическом варианте, дебют которого должен состояться в начале осени. Машина должна составить конкуренцию Toyota Land Cruiser. Производные этой модели если и появятся, то только спустя некоторое время после запуска основного внедорожника.