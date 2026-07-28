Результат тест-драйва Suzuki Jimny Nomade в Японии: внедорожник оказался комфортнее ожиданий

Фото: Carview

Японские журналисты провели полноценный тест-драйв обновленного Suzuki Jimny Nomade на дорогах общего пользования. Несмотря на рамную конструкцию и внедорожную направленность, автомобиль приятно удивил уровнем комфорта и шумоизоляции.

Suzuki Jimny выпускается с 1970 года и давно считается одной из самых известных моделей марки. Пятидверный Jimny Nomade стал новым вариантом семейства, предложив более просторный салон и расширив аудиторию модели за счет покупателей, которым трехдверная версия казалась недостаточно практичной.

Как пишет японский портал Carview, обновленный Suzuki Jimny Nomade, который получил частичную модернизацию 1 июля 2026 года, продолжает пользоваться высоким спросом. Очередь на автомобиль по-прежнему превышает один год, а интерес к модели не снижается.

Фото: Carview

Во время испытаний на дорогах общего пользования журналисты признались, что ожидали типичного поведения рамного внедорожника с жесткой подвеской, однако уже первые километры изменили первоначальное впечатление.

В публикации отмечается, крупные шины эффективно поглощают неровности дорожного покрытия, а характерная для рамной конструкции легкая раскачка воспринимается скорее как особенность автомобиля, чем как недостаток. По мнению авторов, именно это делает Jimny Nomade вполне подходящим даже для длительных поездок.

Еще одним приятным сюрпризом оказался уровень акустического комфорта. В материале говорится, что после обновления автомобиль получил дополнительную шумоизоляцию двигателя, соответствующую новым требованиям по уровню внешнего шума, а также шины с измененными характеристиками резины, которые помогают снизить дорожный шум без ущерба для внедорожных качеств.

Фото: Carview

Под капотом Jimny Nomade установлен знакомый по Jimny Sierra 1,5-литровый двигатель мощностью 101 лошадиная сила и крутящим моментом 130 Нм. По наблюдениям журналистов, при обычной эксплуатации двигатель работает достаточно тихо, однако увеличение массы пятидверной версии до 1200–1210 кг означает, что на крутых подъемах его приходится раскручивать до высоких оборотов.

Во время теста использовалась модификация с механической коробкой передач. Авторы заметки утверждают, что к длинному ходу рычага и особенностям работы сцепления сначала необходимо привыкнуть, однако само сцепление оказалось легким, благодаря чему пересесть на Jimny Nomade с обычного легкового автомобиля не составляет большого труда.

Наибольшие изменения в ощущениях, по словам журналистов, связаны с рулевым управлением. В отличие от современных легковых автомобилей, руль не стремится самостоятельно быстро вернуться в центральное положение после поворота, поэтому к особенностям управления требуется определенная адаптация.

В публикации говорится, что при спокойной манере вождения и правильном выборе скорости перед поворотом автомобиль становится понятным и предсказуемым, а квадратный кузов обеспечивает отличную обзорность.

После обновления Jimny Nomade также получил модернизированный комплекс систем безопасности. На протестированной версии с механической коробкой передач адаптивный круиз-контроль работает на скоростях свыше 30 км/ч, а его работа оставила положительное впечатление благодаря плавному ускорению и торможению.

При этом авторы статьи обращают внимание, что функция удержания автомобиля в центре полосы отсутствует. По их мнению, такое решение стало компромиссом между стоимостью автомобиля и его назначением.

Одной из особенностей пятидверной версии остается увеличенный минимальный радиус разворота, который составляет 5,7 метра. По словам журналистов, при парковке и разворотах в ограниченном пространстве к этому необходимо привыкнуть. Для сравнения, у Jimny Sierra (3-дверная версия Jimny в Японии) этот показатель составляет 4,9 метра.

Фото: Carview

Вместе с тем именно увеличение колесной базы позволило сделать задний ряд сидений и багажное отделение более практичными. Хотя для длительных путешествий с четырьмя взрослыми пассажирами пространства сзади может оказаться недостаточно, для ежедневной эксплуатации и городских поездок его, по мнению авторов теста, вполне хватает.

По итогу японские СМИ пришли к выводу, что Jimny Nomade действительно требует привыкания из-за особенностей рулевого управления и маневренности, однако после адаптации автомобиль способен стать универсальным спутником как в повседневной эксплуатации, так и во время поездок на природу.

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Напомним, 5-дверные Suzuki Jimny сейчас активно представлены и на российском авторынке. Такие внедорожники ввозят к нам по «серым» схемам импорта из разных стран. Цены на них в зависимости от правостороннего или левостороннего расположения рулевой колонки за новые экземпляры 2026 года выпуска располагаются в «вилке» от 2 миллионов до 3 миллионов 905 тысяч рублей.