Возрожденный Mitsubishi Pajero: все, что уже известно о новом поколении легендарного внедорожника

Mitsubishi официально подтвердила возвращение Pajero спустя семь лет после завершения производства модели для японского рынка. Премьера нового поколения запланирована на осень 2026 года, а сам внедорожник сохранит ключевую особенность своих предшественников – ориентацию на настоящее бездорожье. Уже известно, что новинка получит рамную конструкцию, переработанный дизайн и современные технологии, при этом часть технических характеристик пока остается в секрете.

Первое поколение Mitsubishi Pajero дебютировало в 1982 году и быстро стало одним из самых известных внедорожников в мире. Модель неоднократно побеждала в ралли «Дакар» и заслужила репутацию надежного автомобиля для тяжелого бездорожья. Производство Pajero для японского рынка завершилось в 2019 году, после чего поклонники марки долгие годы ожидали его возвращения.

В конце мая Mitsubishi официально объявила, что новое поколение внедорожника сохранит название Pajero и будет впервые представлено осенью 2026 года. Таким образом, легендарная модель возвращается после семилетнего перерыва.

Одной из главных особенностей нового Pajero станет конструкция кузова. В отличие от большинства современных SUV с несущим кузовом, внедорожник построят на рамной платформе пикапа Triton. В компании уточнили, что в основу ляжет модернизированная рама с оригинальными кузовом, салоном и специально разработанной передней и задней подвеской.

Такой подход должен сохранить характер автомобиля, ориентированного на эксплуатацию вне дорог с твердым покрытием. Именно рамная конструкция считается одной из отличительных особенностей классических внедорожников и остается важным преимуществом для моделей, рассчитанных на тяжелые условия эксплуатации.

Еще одной интересной особенностью станет современная интерпретация знаменитой трехприборной панели предыдущих поколений Pajero. Вместо отдельных аналоговых приборов новый внедорожник получит цифровой «мультиметр», который будет отображать высоту над уровнем моря, компас, температуру окружающей среды, углы наклона кузова и распределение крутящего момента между левыми и правыми колесами.

По данным Mitsubishi, такая система позволит водителю в режиме реального времени контролировать состояние автомобиля во время движения по сложному бездорожью.

Дизайн нового Pajero компания описывает двумя словами – «наследие» и «эволюция». Ожидается, что внедорожник сохранит массивный силуэт и прямые линии кузова, характерные для предыдущих поколений. Судя по опубликованным ранее фотографиям прототипов, новинка получит более угловатый и брутальный внешний вид по сравнению с последним Pajero четвертого поколения.

Информация о силовой установке пока официально не раскрывается. Одним из наиболее вероятных вариантов считается 2,4-литровый турбодизель от Triton. На пикапе этот двигатель развивает 204 лошадиные силы, однако Mitsubishi пока не подтверждала его использование на новом Pajero.

Также остается открытым вопрос появления гибридной версии. Компания пока не сообщала, получит ли внедорожник электрифицированную силовую установку сразу после выхода на рынок или такая модификация появится позднее.

Полные технические характеристики, комплектации и другие подробности Mitsubishi обещает раскрыть ближе к мировой премьере, которая состоится осенью 2026 года. Машине предстоит навязать конкуренцию Toyota Land Cruiser и другим внедорожникам этого же сегмента.