Honda вернет в строй после 4-летнего перерыва мотоцикл CB400 SUPER FOUR

Фото: Honda

Honda возвращает на японский рынок CB400 SUPER FOUR – один из наиболее известных четырехцилиндровых мотоциклов в классе 400 см³. Новая версия с системой Honda E-Clutch поступит в продажу 21 августа 2026 года после примерно четырехлетнего перерыва. Модель получила новый двигатель, новую раму и современную электронику, но сохранила концепцию классического нейкеда.

История CB400 SUPER FOUR началась в апреле 1992 года с модели NC31, созданной в рамках концепции «PROJECT BIG-1». Мотоцикл получил 399-кубовый рядный четырехцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением и быстро стал одним из самых популярных представителей класса. Уже в 1993 году годовые регистрации превысили 17 тысяч единиц, а к концу 1994 года общее количество зарегистрированных мотоциклов достигло 44 тысяч.

В 1999 году серия перешла на поколение NC39 и получила систему HYPER VTEC, которая изменяла количество работающих клапанов в зависимости от оборотов. Затем появились версии HYPER VTEC SPEC II и SPEC III. В 2005 году семейство пополнилось CB400 SUPER BOL D’OR с полуобтекателем, предназначенным в том числе для более комфортных поездок по автомагистралям.

Позднее, в 2007 году CB400 SUPER FOUR перешел на поколение NC42, получил впрыск PGM-FI и систему HYPER VTEC Revo. Позже мотоцикл продолжал обновляться, однако в октябре 2022 года производство CB400 SUPER FOUR и CB400 SUPER BOL D’OR прекратилось из-за введения новых экологических требований.

Фото: Honda

Новый CB400 SUPER FOUR получил рядный четырехцилиндровый двигатель NC70E объемом 399 см³. Его максимальная мощность составляет 58 л.с. при 11 500 об/мин, максимальный крутящий момент – 38 Нм при 9750 об/мин. При этом новый двигатель примерно на 5,4 кг легче агрегата предыдущей модели.

Фото: Honda

Главным новшеством стала система Honda E-Clutch. Она автоматизирует работу сцепления при запуске, остановке и переключении передач, но не превращает мотоцикл в автомат. Передачи водитель по-прежнему выбирает педалью. При необходимости E-Clutch можно отключить, а рычаг сцепления позволяет временно перейти на ручное управление.

Мотоцикл также получил новую стальную трубчатую раму, перевернутую вилку KYB диаметром 41 мм, заднюю подвеску Pro-Link и четырехпоршневые радиальные суппорты NISSIN на передних тормозах. Масса составляет 187 кг, высота сиденья – 780 мм.

Для настройки характера мотоцикла предусмотрены режимы STANDARD, SPORT и CITY, а также два пользовательских режима. Они позволяют изменять настройки мощности, торможения двигателем и системы HSTC.

В оснащение также входят Honda RoadSync, USB Type-C и противоугонная система H.I.S.S.

Цена CB400 SUPER FOUR E-Clutch в Японии составит 998 тысяч 800 иен (примерно 527 тысяч рублей по текущему курсу). Продажи начнутся 21 августа 2026 года, а целевой объем реализации на внутреннем рынке установлен на уровне 4600 мотоциклов в год.