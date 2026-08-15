Suzuki Jimny Sierra подготовили для бездорожья: 3-дюймовая подвеска, лебедка и шины 245/75 R16

Фото: ENDO Akira

Можно ли превратить Suzuki Jimny Sierra в полноценный инструмент для бездорожья, не перегружая его бесполезным декором? Владелец JB74 из Японии с ником «Кей-кун» сделал ставку на функциональный тюнинг, установив трехдюймовый лифт подвески, лебедку, усиленные бамперы, внедорожные шины и оборудование для кемпинга. Практически каждая доработка его автомобиля связана с реальной эксплуатацией на бездорожье или во время путешествий.

Suzuki Jimny Sierra JB74 относится к поколению Jimny, представленному в 2018 году. Владелец этого автомобиля ранее ездил на Jimny предыдущей генерации, но после выхода из строя двигателя решил перейти на новую модель. JB74 был приобретен им практически сразу после выхода поколения, после чего автомобиль постепенно дорабатывался с учетом собственного опыта эксплуатации.

Основой проекта стала функциональность. Владелец не стремился установить как можно больше декоративных элементов и выбирал детали, которые могут пригодиться на лесных дорогах, бездорожье и во время кемпинга.

Фото: ENDO Akira

Передняя часть получила силовой бампер HAMER, который на момент установки был редкостью в Японии. В него интегрированы рабочие фары с лампами IPF и лебедка грузоподъемностью около 2,7 тонны. Спереди также установлена защита от насекомых Airplex.

На передних крыльях появились защитные накладки от веток. Они оставляют дополнительное пространство между ветками и кузовом при движении по лесным дорогам.

Багажник на крыше также изготовлен компанией HAMER. Он рассчитан на нагрузку до 200 кг и закреплен в шести точках. Такое решение позволяет перевозить дополнительное оборудование, не занимая и без того ограниченное пространство салона.

Главным техническим изменением стала подвеска Taniguchi. После установки комплекта дорожный просвет увеличился на 3 дюйма, а с учетом увеличенного диаметра колес автомобиль стал примерно на 4 дюйма выше стандартного Jimny.

Рулевой демпфер изготовлен фирмой Ennepetal, а регулируемая поперечная тяга – компанией Offroad Service Taniguchi. Использование компонентов подвески позволяет после установки лифт-комплекта корректировать параметры ходовой части.

Для автомобиля выбраны 16-дюймовые диски RAYS TEAM DAYTONA F6 boost. На них установлены шины Toyo Tires Open Country M/T размерностью 245/75 R16. Владелец говорит, что при выборе шин для него были важны сцепление на бездорожье и приемлемый уровень шума на асфальте.

Фото: ENDO Akira

Задняя часть также приобрела функциональные изменения. Здесь установлен железный бампер New Line Saka. Штатное заднее колесо было демонтировано – его место заняло крепление Apio для емкости Rotopax и лопаты.

За освещение задней части отвечают два фонаря IPF. Глушитель представляет собой совместную разработку мастерской и 5ZIGEN.

Изменения не ограничились внешностью. В салоне появился складной столик для смартфонов, напитков и других мелочей. Сиденья получили чехлы Grace красного цвета.

Фото: ENDO Akira

Отдельное внимание владелец уделил аудиосистеме. Она включает четыре 16-сантиметровых динамика KICKER, сабвуфер, звукоизоляцию и адаптер. Несмотря на внедорожную направленность автомобиля, качественная музыка остается важной частью повседневной эксплуатации.

Сам Jimny Sierra используется не только для поездок по бездорожью. Владелец регулярно ездил из префектуры Миэ в район Нагано на двухдневные походы с ночевкой в палатках. Поэтому многие решения в конструкции автомобиля связаны с перевозкой туристического снаряжения и использованием машины во время отдыха на природе.

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Это не единственный пример крупной переделки Suzuki Jimny. Накануне мы рассказывали о комплекте доработок для этой модели, созданном местной фирмой CRAFTWORKS. Он включил в себя 24 новые детали, которые можно установить как на 3-дверный, так и 5-дверный «Джимни».