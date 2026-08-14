В Японии разработали для Suzuki Jimny 24 новые детали для тюнинга

Фото: CRAFTWORKS

Владельцам Suzuki Jimny, Jimny Sierra и Jimny Nomad предложили сразу несколько новых способов изменить внешний вид и повысить практичность своих автомобилей.

Компания CRAFTWORKS вывела на рынок линейку из 24 деталей, среди которых задняя лестница, защитные накладки и новые варианты светотехники. Ранее аксессуары были доступны для предварительного заказа, а с июля 2026 года их стало возможно заказать через интернет.

Suzuki Jimny впервые появился в 1970 году и стал одним из наиболее известных компактных полноприводных автомобилей японской марки. Модель сохранила рамную конструкцию, жесткие мосты и компактные размеры, благодаря чему получила репутацию автомобиля с серьезными внедорожными возможностями. Современное поколение Jimny выпускается также в более крупной версии Jimny Sierra, а для ряда рынков предлагается пятидверный Jimny Nomad.

Новые детали CRAFTWORKS рассчитаны сразу на три модели семейства – Jimny, Jimny Sierra и Jimny Nomad. Всего в каталоге представлено 24 наименования, причем производитель сделал ставку на элементы, которые можно использовать для самостоятельной доработки автомобиля.

Фото: CRAFTWORKS

Одним из наиболее заметных аксессуаров стали новые фары Headlight 70 за 47 тысяч 200 иен (примерно 24,6 тыс рублей). Их оформление сочетает три светодиодных элемента с габаритными огнями, стилистически напоминающими автомобили серии 70. Такое решение позволяет заметно изменить переднюю часть Jimny, сохранив узнаваемые квадратные пропорции кузова.

Фото: CRAFTWORKS

Еще один элемент – защитная накладка переднего бампера за 23 тысячи 800 иен (около 12,4 тыс рублей). Она выпускается с использованием стали или нержавеющей стали и призвана подчеркнуть внедорожный характер автомобиля. Накладка сочетается с оригинальными линиями кузова и визуально делает переднюю часть более массивной.

Фото: CRAFTWORKS

Для владельцев, которые используют Jimny на грунтовых дорогах и во время поездок на природу, предлагаются накладки на противотуманные фары за 5 тысяч иен (примерно 2,6 тыс рублей). Они закрывают область вокруг светотехники и одновременно меняют внешний вид передней части автомобиля.

Фото: CRAFTWORKS

Практическую функцию выполняет лестница-трансформер по цене в 20 тысяч иен (порядка 10,4 тыс рублей). Она упрощает доступ к крыше автомобиля, что особенно актуально при использовании багажников и перевозке туристического оборудования. Для компактного Jimny такой аксессуар будет очень полезным при загрузке снаряжения.

В CRAFTWORKS заявляют, что предлагаемые детали позволяют дорабатывать автомобиль без сложных переделок. Владелец может самостоятельно установить часть аксессуаров и постепенно менять внешний вид машины в зависимости от своих предпочтений.

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К вопросу о тюнинге и Jimny. Недавно мы рассказывали о том, что в Россию начали завозить по параллельному импорту 5-дверную версию этого внедорожника, но необычную. Речь идет о модификации от компании DAMD, которая превращает внешний вид классического рамника Suzuki в копию Mercedes-Benz G-Class.