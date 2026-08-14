В Японии разработали для Suzuki Jimny 24 новые детали для тюнинга

Владельцам Suzuki Jimny, Jimny Sierra и Jimny Nomad предложили сразу несколько новых способов изменить внешний вид и повысить практичность своих автомобилей.
Компания CRAFTWORKS вывела на рынок линейку из 24 деталей, среди которых задняя лестница, защитные накладки и новые варианты светотехники. Ранее аксессуары были доступны для предварительного заказа, а с июля 2026 года их стало возможно заказать через интернет.
Suzuki Jimny впервые появился в 1970 году и стал одним из наиболее известных компактных полноприводных автомобилей японской марки. Модель сохранила рамную конструкцию, жесткие мосты и компактные размеры, благодаря чему получила репутацию автомобиля с серьезными внедорожными возможностями. Современное поколение Jimny выпускается также в более крупной версии Jimny Sierra, а для ряда рынков предлагается пятидверный Jimny Nomad.
Новые детали CRAFTWORKS рассчитаны сразу на три модели семейства – Jimny, Jimny Sierra и Jimny Nomad. Всего в каталоге представлено 24 наименования, причем производитель сделал ставку на элементы, которые можно использовать для самостоятельной доработки автомобиля.
Одним из наиболее заметных аксессуаров стали новые фары Headlight 70 за 47 тысяч 200 иен (примерно 24,6 тыс рублей). Их оформление сочетает три светодиодных элемента с габаритными огнями, стилистически напоминающими автомобили серии 70. Такое решение позволяет заметно изменить переднюю часть Jimny, сохранив узнаваемые квадратные пропорции кузова.
Еще один элемент – защитная накладка переднего бампера за 23 тысячи 800 иен (около 12,4 тыс рублей). Она выпускается с использованием стали или нержавеющей стали и призвана подчеркнуть внедорожный характер автомобиля. Накладка сочетается с оригинальными линиями кузова и визуально делает переднюю часть более массивной.
Для владельцев, которые используют Jimny на грунтовых дорогах и во время поездок на природу, предлагаются накладки на противотуманные фары за 5 тысяч иен (примерно 2,6 тыс рублей). Они закрывают область вокруг светотехники и одновременно меняют внешний вид передней части автомобиля.
Практическую функцию выполняет лестница-трансформер по цене в 20 тысяч иен (порядка 10,4 тыс рублей). Она упрощает доступ к крыше автомобиля, что особенно актуально при использовании багажников и перевозке туристического оборудования. Для компактного Jimny такой аксессуар будет очень полезным при загрузке снаряжения.
В CRAFTWORKS заявляют, что предлагаемые детали позволяют дорабатывать автомобиль без сложных переделок. Владелец может самостоятельно установить часть аксессуаров и постепенно менять внешний вид машины в зависимости от своих предпочтений.
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К вопросу о тюнинге и Jimny. Недавно мы рассказывали о том, что в Россию начали завозить по параллельному импорту 5-дверную версию этого внедорожника, но необычную. Речь идет о модификации от компании DAMD, которая превращает внешний вид классического рамника Suzuki в копию Mercedes-Benz G-Class.