Насколько японским является Toyota Land Cruiser 300: где производят его основные узлы

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 300 традиционно считается одним из самых узнаваемых японских внедорожников, но насколько японским он является на самом деле? Опубликованные данные о версии LC300 2025 года в спецификации для стран Персидского залива, откуда большая часть машин завозится в Россию по параллельному импорту, показывают, что ключевые компоненты автомобиля производятся японскими компаниями и на предприятиях в Японии.

История Toyota Land Cruiser началась в 1951 году с модели BJ, созданной как полноприводный автомобиль для эксплуатации в тяжелых условиях. За последующие десятилетия Land Cruiser превратился из утилитарного внедорожника в глобальную модель, сохранив репутацию автомобиля с упором на надежность, долговечность и проходимость.

Land Cruiser 300 представили в 2021 году, спустя 14 лет после выхода предшественника Land Cruiser 200, причем премьера пришлась на 70-летний юбилей семейства. Новое поколение сохранило рамную конструкцию, но получило платформу GA-F, более легкий кузов и современные силовые агрегаты.

Инфографика: соцсети

В списке, опубликованном в соцсетях, указаны двигатель, автоматическая коробка передач, платформа, электронный блок управления и элементы подвески, а производство и финальная сборка связаны с японскими предприятиями Toyota и ее поставщиков.

Согласно представленным данным, двигатель Land Cruiser 300 – это 3,5-литровый V6 V35A-FTS с двумя турбокомпрессорами. Его производство связано с предприятиями Toyota в Тахаре и Шимояме в Японии.

Трансмиссия также имеет японское происхождение. Для LC300 используется 10-ступенчатая автоматическая коробка Aisin Direct Shift, произведенная в городе Андзё японской префектуры Айти.

Платформой автомобиля служит рамное шасси Toyota GA-F. В опубликованной схеме оно обозначено как произведенное в Японии. Там же указано, что электронный модуль поставляет компания Denso, причем его производство также осуществляется в префектуре Айти.

Еще одним японским поставщиком выступает Advics. Согласно представленной информации, компания отвечает за систему подвески, тогда как Kyb производит передовые компоненты подвески для автомобиля.

Таким образом, в перечне основных узлов Land Cruiser 300 фигурируют японские производители и предприятия, расположенные в Японии. Двигатель V35A-FTS производится в Тахаре и Шимояме, автоматическая коробка Aisin – в Андзё, электронный модуль Denso – в Айти, а платформа GA-F также указана как произведенная в Японии.

В опубликованной спецификации отдельно отмечается, что к основным компонентам относятся двигатель, трансмиссия, шасси, электроника и финальная сборка. Для этой производственной цепочки заявлен показатель японского происхождения в 100%.

Для сравнения, тот же Suzuki Jimny для стран Ближнего Востока, который сейчас активно ввозят в Россию в леворульном исполнении как раз оттуда, оказался «японским» лишь наполовину (недавно выяснилось, что почти половина его деталей принадлежат индийским поставщикам).