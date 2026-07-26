Популярный Suzuki Jimny оказался «японским» лишь наполовину

Suzuki Jimny давно считается одним из самых известных японских рамных внедорожников. Однако опубликованная в Сети инфографика показывает, что современная модель использует комплектующие сразу из нескольких стран, а доля деталей японского происхождения, по неофициальным оценкам, составляет лишь около половины.

Актуальное поколение Suzuki Jimny (JB64/JB74) дебютировало в 2018 году, сохранив классическую для модели рамную конструкцию, зависимую подвеску и подключаемый полный привод. Благодаря сочетанию компактных размеров и серьезных внедорожных возможностей автомобиль остается одним из самых востребованных компактных внедорожников как в Японии, так и на экспортных рынках.

На днях в интернете появилась подробная инфографика, раскрывающая происхождение основных узлов и агрегатов Suzuki Jimny 2025 модельного года в леворульной спецификации для стран Персидского залива (GCC). Судя по опубликованным данным, несмотря на репутацию классического японского внедорожника, современный Jimny нельзя назвать полностью произведенным в Японии.

Прежде всего это связано с тем, что модель выпускается сразу на двух предприятиях. Трехдверный Jimny (JB74) собирают на заводе Suzuki в японском Косаи, тогда как пятидверная версия (JC74), которая сегодня наиболее распространена на многих рынках, производится исключительно на предприятии Maruti Suzuki в индийском Гуруграме.

Инфографика: соцсети

Кроме того, многие ключевые агрегаты также имеют разное происхождение. Атмосферный 1,5-литровый двигатель K15B выпускается как в Японии, так и в Индии. Автоматическая коробка передач Aisin также может быть произведена на предприятиях обеих стран, тогда как механическая трансмиссия выпускается Suzuki.

Система многоточечного впрыска топлива использует компоненты Denso и Aisan, произведенные в Японии или Индии. Подвеска комплектуется деталями KYB и Showa, а электронный блок управления двигателем поставляют японские компании Denso и Mitsubishi Electric.

При этом некоторые системы имеют европейское происхождение. Например, за работу ABS и системы стабилизации отвечает оборудование Bosch, разработанное в Германии, хотя часть компонентов также производится в Японии.

Если верить этой утечке, доля японских комплектующих в «Джимни» может составлять примерно в 45–55%, тогда как на детали индийского происхождения приходится около 40–50%. Еще 5–10% составляют узлы, произведенные в других странах, включая Германию.

Сразу стоит сделать оговорку, что эти цифры не являются официальными данными Suzuki. Сам автопроизводитель никогда не публиковал статистику о происхождении комплектующих Jimny, а приведенные оценки основаны на анализе цепочки поставщиков и относятся к автомобилям в леворульной спецификации GCC (для стран Персидского залива), которые, к слову, сейчас активно представлены на российском авторынке в виде параллельно импортированных машин.

Цены на новые Suzuki Jimny в РФ под заказ начинаются от 2 миллионов рублей и способны доходить до 3,9 миллиона рублей в зависимости от выбранно покупателем версии.