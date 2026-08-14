Как Nissan Skyline GT-R R34 стал звездой «Форсажа», но долго был запрещен для ввоза в США

Фото: Chrome Cars/Craig Lieberman

Nissan Skyline GT-R R34 давно превратился из обычного японского спорткара в одну из главных автомобильных икон своей эпохи. Огромную роль в этом сыграли культовые фильмы, компьютерные игры и репутация модели как автомобиля с большим потенциалом для тюнинга. Однако в США история R34 складывалась особенно интересно: автомобиль не продавался официально и долгие годы оставался практически недоступным для легального импорта.

История семейства Skyline началась еще в 1950-х годах, однако особую известность ему принесли версии GT-R. Поколения R32, R33 и R34 получили широкое признание благодаря двигателю RB26DETT и системе полного привода. Skyline GT-R стал одним из символов японского автоспорта, а за свои успехи получил прозвище «Годзилла».

Главная причина сложностей с импортом Skyline GT-R R34 в США была гораздо прозаичнее популярных легенд. Автомобиль не проходил американские требования по безопасности и выбросам, а официальных поставок модели на рынок США не существовало.

Американское законодательство предусматривало возможность ввоза автомобилей, которые соответствуют местным требованиям после проведения необходимых процедур и внесения соответствующих изменений. Однако для Skyline GT-R R34 это означало дорогостоящую и сложную процедуру сертификации и адаптации. В результате легальная регистрация большинства таких автомобилей в США была практически недоступна.

На фоне этого вокруг R34 появились многочисленные легенды. Одна из самых известных утверждала, что американские власти якобы запретили автомобиль из-за его высокой скорости и неспособности полицейских машин догнать его. Однако такая версия не подтверждается нормативными документами. Причина была значительно прозаичнее – несоответствие американским требованиям и отсутствие официальной сертификации.

Ситуацию дополнительно усложнила популярность автомобиля за пределами Японии. Skyline GT-R R34 обладал мощным двигателем RB26DETT, полным приводом и большим потенциалом для доработок. Благодаря этим особенностям модель стала желанной среди поклонников японских спортивных автомобилей еще до того, как получила мировую известность благодаря кинематографу.

Особую роль в популяризации R34 сыграла франшиза «Форсаж». В фильме «2 Fast 2 Furious», вышедшем в 2003 году, Брайан О’Коннер в исполнении Пола Уокера управлял Nissan Skyline GT-R R34. Для американской аудитории автомобиль оказался практически недоступной экзотикой, что только усилило его привлекательность в Штатах.

Получился своеобразный парадокс: машина, которую многие зрители видели на экране и в видеоиграх, не была доступна в обычном американском автосалоне. Ее статус редкого и практически недоступного автомобиля только подогревал интерес к модели.

Переломным моментом стало так называемое «правило 25 лет». Американские правила позволяют импортировать автомобили, достигшие определенного возраста, без необходимости соответствовать современным требованиям безопасности. Для первых экземпляров R34 это ограничение начало сниматься с 2024 года, когда автомобили 1999 модельного года достигли необходимого возраста.

После этого Skyline GT-R R34 получил возможность легально попадать на американский рынок в рамках действующих правил. Однако доступность автомобиля не сделала его дешевым. Напротив, редкие версии и хорошо сохранившиеся экземпляры стали особенно привлекательными для коллекционеров.

Сейчас Nissan работает над совершенно новым поколением «Скайлайна». Предполагается, что машина сильно изменится внешне, а также получит два варианта мощности – 304 л.с. в базовой версии и 405 «сил» в «заряженной» модификации Performance.