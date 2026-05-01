Спортседан Nissan Skyline скоро будет сильно переделан

Текст: Алексей Шмидт
Новое поколение Nissan Skyline (спекулятивный рендер)

На глобальной стратегической пресс-конференции компания Nissan объявила о масштабном обновлении своего флагманского спортивного седана Skyline и представила фрагменты изображений передней и задней части в качестве тизеров.

На основе этих картинок известный автомобильный художник «Theottle» разработал серию рендеров Skyline следующего поколения, которые дают первое представление о потенциальном облике этой новинки Nissan.

«Скайлайн» – флагманский спортседан, который имеет за своими плечами почти 70-летнюю историю. Актуальная модель появилась на свет в 2014 году, поддерживая свою конкурентоспособность за счет многочисленных, но незначительных обновлений. Но рано или поздно машине пришлось бы пережить крупную модернизацию. И время для нее, похоже, настало.

Судя по получившимся изображениям, модернизированный Skyline получит более угловатую форму кузова с четкими, скульптурными линиями, придающими машине ощущение мощи. Отчасти внешний облик этой модели будет напоминать GT-R.

Кроме того, ему достанутся новые светодиодные фары с двойными горизонтальными ДХО, большие треугольные воздухозаборники и массивная черная радиаторная решетка.

Сзади следующий Skyline может удивить блоком, состоящим из четырех круглых светодиодных фонарей, отдающих дань уважения GT-R, а также двумя выхлопными патрубками.

Согласно слухам в японских СМИ, новая версия этого седана сохранит актуальный 3-литровый бензиновый мотор V6 с двумя турбинами, но сам он, скорее всего, будет модернизирован. В базовой версии мощность составит 304 лошадиные силы, а в «заряженном» варианте Performance достигнет 405 «сил». 

Машина будет иметь заднеприводную компоновку и обеспечит своим покупателям динамичные и захватывающие ощущения за рулем – в общем все то, за что так любят Skyline.

Фото:Theottle

