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В Испании полицейские начали использовать «хардкорные» BMW X3

Теперь они могут таранить машины преступников без ущерба для самих себя

Текст: Михаил Романченко
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Компания BMW имеет давнюю традицию производства специальных автомобилей для государственных сил безопасности, которые используются во многих странах Европы. У баварской марки даже есть собственное подразделение под названием Authority Vehicles, использующее слоган: «Когда речь идет о спасении жизней, на счету каждая секунда».

Накануне стало известно, что партию машин BMW закупила испанская полиция. Ими оказались небольшие кроссоверы X3, но не простые, а доработанные.

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В общей сложности испанские службы правопорядка получили в свое распоряжение 47 новых BMW X3, но 17 из них оснащены необычным для городских «паркетников» атрибутом – пуш-бампером или так называемым «кенгурятником».

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Он предназначен для того, чтобы таранить машины преступников во время погони, когда те отказываются добровольно остановиться. 

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Внешне такие автомобили отличаются от простых BMW X3 также полицейской ливреей, наличием «люстры» на крыше, а также двух штатных фонариков, установленных между передними сиденьями.

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В техническую сторону машин изменения не вносились, так что все они оснащены штатным 2-литровым мотором мощностью 190 лошадиных сил и 400 Нм. Крутящий момент с него передается на обе оси с помощью 8-диапазонной коробки передач. С места до 100 км/ч такие автомобили разгоняются за 7,9-секунды. 

Источник:Periodismodelmotor

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