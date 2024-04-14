В Испании полицейские начали использовать «хардкорные» BMW X3

Компания BMW имеет давнюю традицию производства специальных автомобилей для государственных сил безопасности, которые используются во многих странах Европы. У баварской марки даже есть собственное подразделение под названием Authority Vehicles, использующее слоган: «Когда речь идет о спасении жизней, на счету каждая секунда».

Накануне стало известно, что партию машин BMW закупила испанская полиция. Ими оказались небольшие кроссоверы X3, но не простые, а доработанные.

В общей сложности испанские службы правопорядка получили в свое распоряжение 47 новых BMW X3, но 17 из них оснащены необычным для городских «паркетников» атрибутом – пуш-бампером или так называемым «кенгурятником».

Он предназначен для того, чтобы таранить машины преступников во время погони, когда те отказываются добровольно остановиться.

Внешне такие автомобили отличаются от простых BMW X3 также полицейской ливреей, наличием «люстры» на крыше, а также двух штатных фонариков, установленных между передними сиденьями.

В техническую сторону машин изменения не вносились, так что все они оснащены штатным 2-литровым мотором мощностью 190 лошадиных сил и 400 Нм. Крутящий момент с него передается на обе оси с помощью 8-диапазонной коробки передач. С места до 100 км/ч такие автомобили разгоняются за 7,9-секунды.