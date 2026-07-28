10 самых надежных BMW и 5 тех, кто часто ломается

Фото: BMW

Британское автомобильное издание What Car опубликовало результаты ежегодного исследования надежности автомобилей возрастом до пяти лет. BMW вновь вошла в число лучших брендов, однако далеко не все модели марки показали одинаково высокие результаты.

BMW традиционно уделяет большое внимание сочетанию спортивного характера, современных технологий и качества сборки. Именно поэтому модели марки регулярно оказываются в числе лидеров различных исследований надежности, хотя отдельные автомобили демонстрируют заметно более скромные результаты.

По итогам ежегодного опроса What Car Reliability Survey бренд BMW вновь оказался в числе самых надежных автопроизводителей. В исследовании оценивались автомобили возрастом до пяти лет, а владельцы рассказывали о возникших неисправностях, стоимости ремонта и времени, которое машины проводили в сервисе.

Самые надежные BMW

Самой надежной моделью BMW оказалось купе и кабриолет 4-Series, выпускающиеся с 2021 года. Они получили рейтинг надежности 98,5%. Лишь 8% владельцев сообщили о каких-либо неисправностях, причем чаще всего проблемы касались электрооборудования, не связанного с двигателем, кузова и рулевого управления. Все ремонты выполнялись за счет BMW.

Второе место занял бензиновый BMW 3-Series, который набрал 98%. Неисправности были зафиксированы лишь у 6% автомобилей. Основными проблемами стали 12-вольтовая аккумуляторная батарея, двигатель, электрооборудование двигателя, элементы салона, подвеска и электроника. При этом все ремонтные работы также были оплачены производителем.

Третью строчку занял электрический BMW i3 с результатом 97,4%. Несмотря на возраст модели, владельцы сообщили лишь об 11% случаев возникновения неисправностей. Чаще всего они были связаны с электрооборудованием двигателя, рулевым управлением и подвеской. Все расходы на ремонт компания BMW брала на себя.

Следом расположился BMW 1-Series нынешнего поколения с показателем 97,2%. Проблемы возникли только у 9% автомобилей, причем в большинстве случаев они касались кузова, тормозной системы и электрооборудования. Почти все машины оставались пригодными для эксплуатации.

Замыкает первую пятерку электрический BMW i4, набравший 96,8%. Наиболее распространенными неисправностями стали небольшие дефекты кузова, аккумуляторная батарея, тормозная система, электрооборудование двигателя и мультимедийная система. Большинство автомобилей сохраняли возможность передвижения даже после появления неисправностей.

В десятку самых надежных моделей BMW также вошли бензиновые и подключаемые гибридные версии 5-Series с рейтингом 96,3%, бензиновые и гибридные BMW X5, а также BMW X1 – по 96,2%, электрический BMW iX3 с результатом 95,5% и BMW 2-Series Active Tourer, набравший 94,9%.

Исследование также показало, что некоторые версии одной и той же модели отличаются по надежности. Например, бензиновые BMW 3-Series и X5 оказались значительно менее проблемными, чем их дизельные модификации.

Самые ненадежные BMW

В нижней части рейтинга оказались три модели BMW. Худший результат продемонстрировал электрический кроссовер BMW iX, получивший лишь 81% надежности. Владельцы чаще всего жаловались на аккумуляторную батарею, электродвигатель, мультимедийную систему, рулевое управление, элементы салона и систему зарядки. При этом более 40% автомобилей находились в ремонте свыше недели.

Вторым с конца стал BMW iX1 с рейтингом 86,8%. Основными источниками проблем владельцы назвали мультимедийную систему, 12-вольтовую батарею, систему зарядки и электродвигатель. Почти две трети неисправных автомобилей оставались в сервисе более недели.

Замкнул тройку наименее надежных моделей дизельный BMW X5, который получил 87,2%. Наиболее часто владельцы сталкивались с проблемами кузова, выхлопной системы, двигателя, электрооборудования двигателя и элементов интерьера. Половина автомобилей с неисправностями находилась в ремонте более недели.

Следом за ним расположились также BMW 3-Series PHEV (87,6%) и бензиновый BMW X3 с оценкой 89,6%.

Несмотря на отдельные неудачные модели, BMW в целом смогла сохранить высокие позиции в исследовании What Car, значительно опередив своих традиционных конкурентов Audi и Mercedes-Benz, которые по итогам прошлого года разделили лишь 22-е место среди 30 автомобильных брендов.