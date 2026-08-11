Люксовый Toyota Century Coupe бросит вызов Rolls-Royce и Bentley: дебют в 2027 году

Рендер: Motor-Fan

Toyota продолжает работу над расширением марки Century, которая постепенно выходит за рамки одной флагманской модели. После появления роскошного кроссовера в линейке может появиться двухдверное купе, созданное на основе концепта, представленного в 2023 году. Новые компьютерные изображения показывают, каким может стать серийный автомобиль, если проект получит одобрение.

Toyota Century появилась в 1967 году и на протяжении десятилетий оставалась флагманским автомобилем японской марки. Модель традиционно ассоциировалась с представительскими седанами, ориентированными на максимальный комфорт задних пассажиров. В 2023 году Toyota представила Century SUV, положив начало расширению названия до самостоятельного ультра-люксового направления.

В основу новых рендеров лег концепт Century Coupe, показанный Toyota в 2023 году. Авторы изображения сохранили ключевые пропорции оригинального автомобиля – длинный капот, короткую заднюю часть и низкую линию крыши, но сделали внешность более реалистичной с точки зрения возможного серийного производства.

Передняя часть получила крупную решетку с сетчатым рисунком, которая визуально перекликается с оформлением кроссовера Century. В центре разместилась фирменная эмблема в виде феникса. По бокам находятся увеличенные воздухозаборники, а фары выполнены в виде узких четырехсекционных светодиодных блоков.

Рендер: Motor-Fan

Авторы рендеров также изменили некоторые элементы, которые выглядели слишком концептуально. Купе получило крупные многоспицевые колеса, более привычные боковые зеркала, переработанные боковые пороги и передний спойлер. В результате автомобиль должен выглядеть как потенциальная серийная модель, а не выставочный прототип.

Сам факт появления купе вписывается в более широкую стратегию Toyota по развитию Century. Сейчас марка представлена седаном и внедорожником, а двухдверная модель могла бы стать третьим направлением. Такой подход позволил бы Century конкурировать не только за счет традиционного представительского автомобиля, но и предлагать покупателям разные форматы ультра-роскошных машин.

Силовая установка пока остается одним из главных вопросов. Одним из наиболее реалистичных вариантов считается 3,5-литровый V6 с подключаемой гибридной системой, используемый кроссовером Century. Такой агрегат соответствует требованиям к плавности и бесшумности, а его применение на новой модели позволило бы сократить затраты на разработку.

Одновременно обсуждается более экзотический вариант с 6-литровым V12 и двумя электромоторами. Впрочем, достоверных сведений о разработке подобной силовой установки нет, поэтому рассматривать ее как характеристику будущего Century Coupe пока нельзя.

Ожидается, что цена двухдверной модели превысит 30 миллионов иен (более 15,5 млн российских рублей). Формат продаж также может оказаться необычным для массового автомобильного рынка – инсайдеры допускают ограниченный выпуск автомобилей по индивидуальным заказам.

Пока Toyota не объявляла дату премьеры Century Coupe. Если проект действительно находится на стадии подготовки к серийному производству, мировая премьера в конце 2027 года выглядит потенциальным сценарием. В случае выхода в продажу купе составит конкуренцию люксовым Rolls-Royce Spectre и Bentley Continental GT.

К слову, у Century уже есть как минимум одна модель – одноименный внедорожник. Недавно машина стала доступна в России по альтернативному импорту, но оказалась в несколько раз дороже, чем в Японии. Автомобиль был оценен дилером в 52,9 млн рублей против 27 млн иен, которые просят за него на родине (около 12 млн рублей по текущему курсу).