Hyundai готовит Tucson нового поколения с гибридами и PHEV

Рендер: Gotcha Cars

Компания Hyundai готовит полностью новое поколение кроссовера Tucson, которое пока известно под кодовым обозначением NX5. Независимые дизайнеры уже представили первые рендеры будущей модели, однако изображения не являются официальными и не отражают окончательный облик серийного автомобиля.

Главным изменением станет переход на электрифицированную линейку силовых установок – ожидается, что Tucson пятого поколения будет предлагаться только в гибридных и подключаемых гибридных версиях. Официальная премьера новинки пока не объявлена, но ее ожидают в четвертом квартале 2026 года.

Hyundai Tucson впервые появился в 2004 году и занял место компактного кроссовера в глобальной линейке марки. За несколько поколений модель превратилась в один из ключевых автомобилей Hyundai в сегменте компактных SUV. Нынешнее поколение Tucson выпускается с 2020 года и стало заметно технологичнее предшественника, получив более выразительный дизайн и расширенную линейку силовых установок.

Судя по опубликованным рендерам и шпионским фото, новый Tucson получит заметно более строгую внешность. Передняя часть будет построена вокруг вертикальных дневных ходовых огней, расположенных вдоль верхней кромки, тогда как основные фары разместятся ниже отдельными блоками. В оформлении передка также появится Н-образный элемент, который должен стать одной из характерных деталей нового поколения.

Боковины кроссовера станут более динамичными. Передняя стойка получит выраженный наклон, а затемненная крыша создаст эффект «парящей» конструкции. Еще одной новой деталью станут безрамочные боковые зеркала. В задней части авторы рендера ожидают появление фонарей с Н-образной графикой и двумя вертикальными элементами. Облик дополнят интегрированный спойлер, широкий бампер и серебристая защитная накладка.

Фото: Соцсети

Главные изменения ожидаются не снаружи, а под капотом. Согласно имеющимся сведениям, Hyundai планирует отказаться от версий с исключительно бензиновыми и дизельными двигателями. В гамму Tucson пятого поколения должны войти гибридная и подключаемая гибридная силовые установки.

Гибрид получит систему второго поколения. Ее разработчики намерены увеличить возможности автомобиля при движении на электротяге за счет более мощного электромотора и повышения эффективности аккумуляторной батареи. Подробные характеристики силовых установок пока не раскрыты.

Салон также претерпит серьезные изменения. Интерьер будет выполнен в минималистичном стиле, напоминающем оформление нового Hyundai Avante. Центральное место на передней панели займет крупный дисплей с соотношением сторон 16:9, визуально расширяющий информационную зону перед водителем и пассажиром. В оснащение войдет мультимедийная система Pleos Connect, а также голосовой помощник GLEO AI.

Не останется без внимания и комплекс систем безопасности. Ожидается появление новых функций, включая системы предотвращения столкновений со встречными и пересекающими дорогу автомобилями, а также защиту от столкновений при боковой парковке. Кроме того, более 10 подушек безопасности могут войти в стандартное оснащение.

Hyundai пока не объявила точную дату премьеры этого кроссовера. Если сообщения японских и корейских источников окажутся верными, официальная презентация Tucson пятого поколения состоится в четвертом квартале 2026 года. Примерно в эти же сроки должен справить дебют рестайлинг-вариант его старшего брата – Santa Fe, спекулятивные рендеры которого мы демонстрировали в одной из наших недавних статей.