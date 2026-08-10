Новый Kia Sportage показали на независимых рендерах

Рендеры: AutoYa

Kia Sportage готовится к очередной смене поколения, и первые изображения возможной новинки уже появились в Сети. Независимые дизайнеры попытались представить внешность будущего кроссовера, сохранив привычные для модели пропорции и ориентированность на практичность.

Официальных изображений машины пока нет, поэтому опубликованные материалы стоит рассматривать только как предположение о том, в каком направлении может развиваться один из ключевых кроссоверов Kia.

Kia Sportage появился в 1993 году и за несколько поколений превратился из компактного внедорожника в глобальный кроссовер. Нынешнее пятое поколение модели представили в 2021 году, причем оно получило заметно более выразительный дизайн и широкую линейку силовых установок. Sportage занимает важное место в модельном ряду Kia и продается на различных рынках мира, конкурируя с популярными компактными кроссоверами.

Автором изображений нового поколения «Спортейджа» выступил YouTube-канал AutoYa, который специализируется на создании CGI-визуализаций будущих автомобилей. Представленные материалы не являются официальными изображениями Kia и не подтверждают окончательный дизайн следующего Sportage, но служат хорошей отправной точкой для тех, кто хочет понять, каких изменений можно ждать от дизайна SUV-бестселлера Kia.

Рендеры: AutoYa

Судя по рендерам, будущий кроссовер сохранит знакомые пропорции нынешней модели. Авторы проекта предполагают, что автомобиль останется примерно сопоставимым по размерам с нынешним Sportage, что позволит сохранить практичность и удобство использования в повседневной эксплуатации.

Внешность при этом должна заметно измениться. На независимых изображениях Sportage получил полностью переработанную переднюю часть с новой архитектурой светотехники и более современным оформлением кузова. Дизайнеры также подготовили несколько вариантов окраски экстерьера, демонстрируя возможный внешний облик машины в разных исполнениях.

Рендеры: AutoYa

Отдельное внимание уделено салону. На опубликованных материалах показан предполагаемый дизайн передней панели с современной комбинацией цифровых дисплеев. Впрочем, этот элемент также относится исключительно к авторской визуализации и не дает представления о том, каким окажется интерьер серийного автомобиля.

Сроки появления нового Sportage пока остаются предметом предположений. Авторы рендера допускают премьеру в конце 2026 года или в 2027 году, однако корейские СМИ считают более вероятным другой сценарий – сначала автомобиль может дебютировать на местном рынке в 2027 году или даже в начале 2028-го, после чего начнется его глобальное распространение.

Техническая часть будущего кроссовера пока остается неизвестной. Технические изменения машины пока находятся в тайне, но можно предположить, что машине расширят линейку гибридных двигателей, а также увеличат запас хода на электротяге и, вероятно, улучшат топливную экономичность.

Sportage стал одним из последних кроссоверов Kia, которые только ждут крупной модернизации. Ранее через нее прошел компактный «паркетник» Seltos, а также флагманский вседорожник Telluride. Последний, как мы рассказывали этой весной, уже доступен для покупателей через «серых» импортеров.