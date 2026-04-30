В России появился кроссовер Kia, которого здесь никогда не было

Kia известна тем, что продает на мировом рынке множество моделей, но далеко не всегда каждая из них доступна во всех странах сбыта. Так, к примеру, если в России самым известным кроссовером этой компании является Sportage, то за ее пределами все может выглядеть иначе.

Примерно так обстоят дела с моделью Kia Telluride. Этот большой кроссовер является прерогативой рынка США и стран Ближнего Востока, поэтому в России никогда официально не продавался. Однако недавно такие машины стали завозить небольшими партиями из-за границы.

Речь идет о свежем, втором поколении Kia Telluride, в котором этот вседорожник, являющийся родственником более известного у нас Hyundai Palisade, изменился почти до неузнаваемости, а также стал заметно технологичнее.

Как удалось выяснить редакции Daily-Motor, новые Kia Telluride в России сейчас предлагает только один серый импортер из Владивостока. Машины, доступные для покупки, 2026 года выпуска в версиях X-Line EX Awd и X-Pro SX-Prestige.

Автомобили оснащены 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 274 лошадиные силы, а также системой полного привода и 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Внутри установлено 3 ряда сидений на 7 мест.

Кроссоверы оборудованы так называемыми «капитанскими» креслами на втором ряду (раздельные сиденья), могут похвастаться большим мультимедийным дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также системой бесключевого доступа в салон и автозапуска.

Машины предлагаются в том числе под заказ. Что касается цен на них, то они начинаются от 10 миллионов 500 тысяч рублей.