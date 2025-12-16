ДомойАвтоновости сегодня5-дверный Suzuki Jimny научили выглядеть как Land Rover Defender и «Гелендваген»

5-дверный Suzuki Jimny научили выглядеть как Land Rover Defender и «Гелендваген»

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 16 в 09.19.27

Японское тюнинг-ателье DAMD уже имеет в своем портфолио несколько проектов преображения внешности внедорожника Suzuki Jimny. А теперь через аналогичные доработки пришло время пройти 5-дверной версии этой модели, которая на родине зовется Nomade.

Как и в случае с 3-дверным вариантом «Джимни», «пятидверка» получила два боди-кита под названиями Little-D и Little-G Advance. Первый представляет собой переделку внедорожника в визуальную копию Land Rover Defender, а второй – в Mercedes-Benz G-Class.

damd little d
Комплект DAMD Little-D

В оба комплекта доработок входят новые радиаторные решетки, крышки капота, бамперы со светодиодными «противотуманками» и задними фонарями, расширители колесных арок, алюминиевые подножки, чехол для запасного колеса и специальные эмблемы.

Четыре эксклюзивных колесных диска с вылетом доступны только для варианта Little-D. Покупатели комплекта Little-G Advance смогут самостоятельно выбирать для себя колеса и шины. 

Дополнительно для 5-дверных Jimny, которые их владельцы захотят переделать под Land Rover Defender или Mercedes-Benz G-Class, предложен комплект задних противотуманных фар. За доставку, покраску и монтажные работы DAMD будет взимать с них дополнительную плату. 

damd little g advance
Комплект DAMD Little-G Advance

В механическую сторону «Джимни» тюнеры из DAMD не вмешиваются, поэтому машина в любом виде оснащается стандартным для нее бензиновым атмосферным двигателем и автоматической коробкой передач.

Стоимость неокрашенного комплекта DAMD Little-D составляет 649 тысяч иен (333 тысячи рублей). 

За боди-кит Little-G Advance покупателям в Японии нужно будет заплатить 594 тысячи иен (305 тысяч рублей).

Фото:DAMD

