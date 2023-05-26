Насколько популярен электрический «Москвич»: раскрыто количество проданных машин

В конце прошлого года возрожденный бренд «Москвич» начал продажи первой в своей истории серийной электрической модели — кроссовера «3е». Российский вариант, в основе которого лежит китайский «батарейный» паркетник Sehol E40X, использует ту же технологию с одним электродвигателем на передней оси и максимальной мощностью 193 лошадиных силы (постоянная мощность 68 лошадиных сил).

Аккумулятор обладает емкость 65,7 кВтч и позволяет проехать 410 километров без подзарядки.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили данные ГИБДД, а именно количество зарегистрированных новых автомобилей в период с конца 2022 года по апрель 2023 года, и выяснили, что компания продала за этот период всего 35 электрических «Москвичей».

При этом сам российский завод вчера отчитался о том, что с начала 2023 года реализовал 77 автомобилей «Москвич 3е», отметив, что на учет из них уже встали порядка 69 штук.

Напомним, помимо электрической модели Московский автомобильный завод продает обычный «Москвич 3», который комплектуется 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 150 лошадиных сил.

Этот «паркетник» определенно более популярен на рынке, чем его «батарейный» аналог, но и сверхуспешным его пока назвать нельзя.

Так, к примеру, в апреле компания реализовала 969 таких машин. На долю физлиц пришлось всего 513 сделок, тогда как остальная часть кроссоверов была приобретена корпоративными клиентами для собственных автопарков.