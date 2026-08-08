Москвич 3: какой реальный ресурс его двигателя, коробок передач и подвески

Фото: Moskvich

Москвич 3 – новый кроссовер, который встал на конвейер завода «Москвич» осенью 2022 года. Несмотря на российский шильдик, с технической точки зрения автомобиль тесно связан с JAC JS4, поэтому оценить его потенциальную надежность можно в том числе по опыту эксплуатации автомобилей JAC с аналогичной технической базой. Какой ресурс способны демонстрировать его основные агрегаты и узлы – в нашем материале.

Под капотом Москвича 3 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил. Двигатель HFC4GB24D имеет алюминиевый блок цилиндров, турбонаддув, распределенный впрыск топлива и цепной привод газораспределительного механизма.

Массовых конструктивных недостатков у этого двигателя на сегодняшний день не выявлено, однако назвать его полностью изученным пока нельзя. Значительная часть информации о его долговечности основана на опыте эксплуатации автомобилей JAC, использующих аналогичный силовой агрегат. При этом статистики по очень большим пробегам конкретно Москвича 3 пока недостаточно.

Фото: Moskvich

Как и большинство современных турбомоторов, двигатель чувствителен к качеству моторного масла и соблюдению интервалов технического обслуживания. При эксплуатации автомобиля преимущественно в городе разумно не затягивать с заменой масла и ориентироваться на сокращенный интервал порядка 7–10 тысяч километров.

Точный ресурс двигателя Москвича 3 пока определить невозможно. Модель еще недостаточно долго находится в эксплуатации, чтобы сформировать надежную статистику по автомобилям с очень большими пробегами. В отношении двигателя HFC4GB24D встречаются оценки ресурса на уровне примерно 200–250 тысяч километров, однако их следует воспринимать как ориентир, а не как гарантированный или статистически подтвержденный срок службы.

Таким образом, при своевременном техническом обслуживании и нормальной эксплуатации двигатель потенциально способен преодолеть 200 тысяч километров и более без капитального ремонта, но утверждать, что именно такой ресурс является гарантированным средним показателем для Москвича 3, пока слишком рано.

Коробки передач

В зависимости от версии Москвич 3 оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач либо бесступенчатым вариатором.

Механическая коробка конструктивно проще вариатора и потому выглядит наиболее предсказуемым вариантом с точки зрения долгосрочной эксплуатации. При нормальном обращении основные расходы с ростом пробега обычно связаны не столько с самой коробкой, сколько с естественным износом сцепления и отдельных подшипников. Однако назвать конкретный ресурс в километрах без статистики эксплуатации именно на Москвиче 3 нельзя.

Вариатор требует более внимательного отношения. Как и другие CVT, он чувствителен к перегреву, продолжительным высоким нагрузкам и резким изменениям режима работы. Большое значение имеет состояние рабочей жидкости и соблюдение требований производителя к ее обслуживанию.

Встречаются рекомендации менять масло в вариаторе примерно каждые 40–60 тысяч километров, особенно при тяжелых условиях эксплуатации.

При своевременном обслуживании вариатор потенциально способен работать длительное время, но его реальный ресурс пока оценить сложнее, чем ресурс механической коробки. В частности, недостаточно статистики по «Москвичу 3» с пробегами в 200 тысяч километров и более.

Что еще может потребовать ремонта

Подвеска кроссовера имеет достаточно простую конструкцию, поэтому каких-либо необычных дорогостоящих узлов в ней ожидать не приходится. С ростом пробега естественно могут потребовать замены стойки стабилизатора, сайлентблоки, амортизаторы и ступичные подшипники. Их фактический срок службы будет зависеть прежде всего от качества дорог, стиля езды и условий эксплуатации.

Что говорят владельцы

Мы проанализировали отзывы на «Москвич 3» за последний год от его реальных владельцев на сайте Drom. Большинство владельцев хвалят «Москвич 3» за хорошее соотношение цены и оснащения, просторный салон, высокий клиренс, экономичный расход топлива и отсутствие серьезных поломок даже после 20–40 тысяч километров пробега.

При этом наиболее частые претензии касаются жесткой подвески, посредственной динамики вариатора, слабого штатного света и отсутствия ряда зимних опций, таких как обогрев лобового стекла и регулировка руля по вылету.

Из типичных неисправностей владельцы чаще всего упоминают отказы камеры заднего вида, отдельные проблемы с электроникой, слабое лакокрасочное покрытие и единичные случаи замены ШРУСов, шаровых опор или элементов подвески по гарантии.

При этом многие отмечают, что двигатель и вариатор при своевременном обслуживании работают без нареканий, а большинство ремонтов ограничивается гарантийными заменами мелких узлов.