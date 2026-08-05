Nissan раскрыл главное оружие нового Elgrand против Toyota Alphard

Фото: Nissan

Представленный в июле новый Nissan Elgrand получил сразу несколько козырей в борьбе с Toyota Alphard. Помимо гибридной силовой установки e-Power третьего поколения, флагманский минивэн обзавелся уникальной для своего класса системой активного шумоподавления, которая должна сделать поездки еще более тихими и комфортными.

Nissan Elgrand дебютировал в 1997 году и стал одним из первых премиальных минивэнов японской марки. На протяжении многих лет модель конкурирует с Toyota Alphard, оставаясь флагманом линейки Nissan в этом сегменте.

Одной из главных особенностей нового Nissan Elgrand стала система активного шумоподавления ANC. В компании утверждают, что это первый автомобиль в своем классе, способный одновременно снижать как дорожный шум, так и шум, создаваемый гибридной силовой установкой.

Фото: Nissan

Технология разработана совместно с Panasonic. Для работы системы используются акселерометры, размещенные в различных частях кузова, которые фиксируют мельчайшие вибрации.

Затем через штатную акустическую систему воспроизводятся звуковые волны противоположной фазы, подавляющие шум еще до того, как его услышат пассажиры. Поскольку дорожный шум постоянно меняется, алгоритмы его обработки отличаются от тех, что отвечают за подавление шума двигателя.

Большое внимание уделили и оформлению салона. Интерьер выполнен с использованием кожи TailorFit, декоративных вставок под розовое дерево и двухцветной отделки. Во втором ряду установлены раздельные кресла с электрическими подставками для ног, а атмосферу дополняют 64-цветная контурная подсветка и аудиосистема BOSE с объемным звучанием.

В движение обновленный Elgrand приводит гибридная система e-Power третьего поколения. В ее состав входит 1,5-литровый бензиновый двигатель, который используется для выработки электроэнергии, а также модульная электрическая система «пять в одном». По заявлению Nissan, такая конструкция позволила снизить массу силовой установки, сделать ее тише и одновременно повысить топливную экономичность.

Кроме того, минивэн получил модернизированную систему полного привода e-4orce и активную динамическую подвеску, которые должны обеспечить более плавное и комфортное движение. По замыслу Nissan, как раз это сочетание современных технологий и высокого уровня комфорта должно позволить новому Elgrand навязать серьезную конкуренцию Toyota Alphard.

Фото: Nissan

Напомним, в Японии уже раскрыли цены на этот минивэн, которые расположатся в «вилке» от 6,9 до 8,7 миллиона иен (от 3,3 до 4,2 миллиона рублей по нынешнему курсу).

В конце июля мы рассказывали о том, что новый Nissan Elgrand оказался хитом. За неделю минивэн собрал более 6 тысяч заказов. Спрос на машину сильно превзошел ожидания, а отдельным покупателям придется ее ждать больше года.