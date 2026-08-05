Toyota готовит новое поколение Yaris с большими изменениями

Рендер: Apollo News Service

Toyota приступила к разработке нового поколения Yaris, утверждают японские СМИ. Компактный хэтчбек может дебютировать в 2027 году, получив полностью переработанный дизайн и модернизированную гибридную силовую установку.

Yaris появился в 1999 году и стал одной из самых успешных глобальных моделей Toyota в сегменте компактных автомобилей. Нынешнее поколение дебютировало в 2020 году и построено на платформе TNGA-B, став первым Yaris, разработанным специально для европейского и японского рынков в рамках новой архитектуры бренда.

Следующее поколение Toyota Yaris может выйти на рынок ориентировочно в следующем году. К этому времени нынешней модели исполнится около семи лет, что соответствует традиционному жизненному циклу автомобиля.

Ожидается, что главным изменением станет новый фирменный стиль Toyota. Хэтчбек может получить полностью переработанную переднюю часть с так называемым «молотообразным» оформлением, которое уже используется на последних моделях марки.

Рендер: Apollo News Service

Кроме того, источники утверждают, что Toyota модернизирует гибридную силовую установку. Подробные технические характеристики пока не раскрываются, однако ожидается, что обновленная система позволит сохранить конкурентоспособность Yaris в сегменте компактных автомобилей.

Будет у нового Yaris и его известная GR-модификация (как на рендере выше). Такие автомобили могут выделиться на фоне обычных хэтчбеков более развитым аэродинамическим обвесом, а также форсированный мотор, который в актуальной версии выдает максимальные 304 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.

Ранее в Японии появлялись слухи о возможном возвращении названия Starlet. Тем не менее сейчас, как отмечают местные СМИ, наиболее вероятным сценарием считается сохранение имени Yaris. Если Toyota и решит возродить Starlet, то такая модель, предположительно, займет более доступную нишу и не станет прямой заменой нынешнему Yaris.

На домашнем рынке Yaris конкурирует с Honda Fit, Nissan Note и Suzuki Swift. Новое поколение должно сохранить сильные стороны нынешней модели, включая экономичность, компактные размеры и высокую остаточную стоимость, одновременно предложив более современный дизайн, улучшенное качество исполнения и расширенный набор современных функций.