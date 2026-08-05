Toyota готовит новое поколение Yaris с большими изменениями

Toyota приступила к разработке нового поколения Yaris, утверждают японские СМИ. Компактный хэтчбек может дебютировать в 2027 году, получив полностью переработанный дизайн и модернизированную гибридную силовую установку.
Yaris появился в 1999 году и стал одной из самых успешных глобальных моделей Toyota в сегменте компактных автомобилей. Нынешнее поколение дебютировало в 2020 году и построено на платформе TNGA-B, став первым Yaris, разработанным специально для европейского и японского рынков в рамках новой архитектуры бренда.
Следующее поколение Toyota Yaris может выйти на рынок ориентировочно в следующем году. К этому времени нынешней модели исполнится около семи лет, что соответствует традиционному жизненному циклу автомобиля.
Ожидается, что главным изменением станет новый фирменный стиль Toyota. Хэтчбек может получить полностью переработанную переднюю часть с так называемым «молотообразным» оформлением, которое уже используется на последних моделях марки.
Кроме того, источники утверждают, что Toyota модернизирует гибридную силовую установку. Подробные технические характеристики пока не раскрываются, однако ожидается, что обновленная система позволит сохранить конкурентоспособность Yaris в сегменте компактных автомобилей.
Будет у нового Yaris и его известная GR-модификация (как на рендере выше). Такие автомобили могут выделиться на фоне обычных хэтчбеков более развитым аэродинамическим обвесом, а также форсированный мотор, который в актуальной версии выдает максимальные 304 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Ранее в Японии появлялись слухи о возможном возвращении названия Starlet. Тем не менее сейчас, как отмечают местные СМИ, наиболее вероятным сценарием считается сохранение имени Yaris. Если Toyota и решит возродить Starlet, то такая модель, предположительно, займет более доступную нишу и не станет прямой заменой нынешнему Yaris.
На домашнем рынке Yaris конкурирует с Honda Fit, Nissan Note и Suzuki Swift. Новое поколение должно сохранить сильные стороны нынешней модели, включая экономичность, компактные размеры и высокую остаточную стоимость, одновременно предложив более современный дизайн, улучшенное качество исполнения и расширенный набор современных функций.