Компактный хэтчбек Toyota возвращается спустя 27 лет перерыва

Toyota Starlet нового поколения (рендер)

27 лет назад Toyota остановила выпуск недорогой модели Starlet, но может воскресить ее в ближайшем будущем. По крайней мере на это указывают свежие спекуляции в местных СМИ, обещающие, что машина возродится относительно скоро. Более того, в открытом доступе уже есть первые рендерные изображения такой 5-дверки.

Авторами визуализации являются цифровые художники японского портала «Motor-Fan». Они полагают, что новый «Старлет» будет удивлять выразительными мускулистыми линиями, расширенными колесными арками спереди и сзади, а также передней частью кузова, оформленной в фирменном стиле японской марки с непрерывной декоративной полосой и фарами.

Инсайдеры пишут, что новый Toyota Starlet заменит в иерархии моделей компании модель Passo. Длина автомобиля, который спроектируют на модульной архитектуре TNGA, составит 3,7-метра, ширина будет равна 1,7-метрам, а высота достигнет 1,5-метров.

Колесная база машины растянется на 2,5-метра, что расположит новинку «Тойоты» по габаритам между актуальными Aygo X и Yaris.

После того, как Starlet будет официально возрожден, эта модель обзаведется, помимо стандартной версии, высокопроизводительной модификацией GR.

Если обычному хэтчбеку окажется положен 1-литровый 3-цилиндровый мотор, работающий в составе гибридной системы, то «заряженному» с литерой «GR» достанется 1,3-литровая турботройка, развивающая 150 «сил». Помогать ей предстоит 6-ступенчатой МКПП.

