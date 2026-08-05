Toyota представила обновленный кемпер Sienta JUNO с модульным салоном и семью местами

Фото: Toyota

Одновременно с обновлением Toyota Sienta, о котором мы рассказывали накануне, японская марка показала модернизированный кемпер Sienta JUNO, созданный совместно с Modellista. Модель получила обновления экстерьера и сохранила главную особенность – трансформируемый салон с модульной мебелью.

Toyota Sienta выпускается с 2003 года и является одним из самых популярных компактных минивэнов марки на японском рынке. Модель ценят за вместительный салон и практичность, а различные специальные версии и модификации регулярно расширяют сферу ее применения – от семейного автомобиля до компактного кемпера.

Обновленный Toyota Sienta JUNO разработан совместно с подразделением Modellista и вновь ориентирован на любителей путешествий и активного отдыха. Автомобиль сохранил знакомый дизайн, однако получил несколько изменений. В частности, боковые зеркала теперь окрашены в черный цвет, а палитра кузова пополнилась новым оттенком «прозрачный бежевый металлик».

Фото: Toyota

Главное отличие Sienta JUNO от стандартной модели скрывается в задней части салона. Здесь организовано пространство с деревянной отделкой, светодиодной подсветкой потолка и ковриками с черной окантовкой.

Для оформления интерьера предусмотрены четыре тематических комплекта модульной мебели – Chill, Refresh, Focus и Comfort, рассчитанные как на отдых, так и на работу в дороге.

Кроме того, владельцы могут отдельно приобрести столы, сиденья, табуреты и другие элементы, позволяющие адаптировать салон под собственные потребности.

Фото: Toyota

Кемпер построен на базе гибридной Toyota Sienta в комплектации Z и предлагается с передним приводом 2WD либо полным приводом E-Four.

Стоимость готового автомобиля составляет около 3,7 миллиона иен за переднеприводную версию (примерно 1,9 миллиона рублей) и около 3,9 миллиона иен (около 2 миллионов рублей по текущему курсу) за вариант с E-Four. Комплекты модульной мебели оцениваются в сумму от 165 до 330 тысяч иен (от 85 тысяч до 170 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту).