Японский бестселлер Toyota Sienta получил важные обновления и стал еще экономичнее

Фото: Toyota

Компания Toyota представила обновленную версию компактного минивэна Sienta для японского рынка. Модель сохранила узнаваемый дизайн, но получила расширенный список стандартного оборудования, новые функции безопасности и улучшенное оснащение, что должно укрепить ее позиции среди самых популярных семейных автомобилей Японии.

Toyota Sienta выпускается с 2003 года и за это время стала одной из самых востребованных моделей в сегменте компактных минивэнов на домашнем рынке. Третье поколение дебютировало в 2022 году, получив новую платформу, современный дизайн и гибридную силовую установку. Сегодня Sienta предлагается в пяти- и семиместном исполнениях и входит в число самых продаваемых автомобилей Японии.

Внешне обновленная Toyota Sienta почти не изменилась. Производитель ограничился новыми черными корпусами наружных зеркал и добавил в палитру кузова новый оттенок Clear Beige Metallic, который призван сделать внешность модели более привлекательной.

Фото: Toyota

Главные изменения произошли в оснащении. Теперь все версии минивэна уже в базовой комплектации оборудованы электронным стояночным тормозом, функцией Auto Hold, адаптивным круиз-контролем с работой во всем диапазоне скоростей и системой активной помощи при рулевом управлении. Благодаря этому уровень безопасности и комфорта заметно вырос.

В дорогих комплектациях также появился мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, который сделал интерьер более современным. Общая архитектура салона при этом осталась без изменений.

Обновленная Sienta по-прежнему предлагается в трех комплектациях – X, G и Z. Покупатели могут выбрать пяти- или семиместную конфигурацию салона, а также бензиновую или гибридную силовую установку.

Базовая версия оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 120 лошадиных сил и крутящим моментом 148 Нм. Он работает с передним приводом, а средний расход топлива составляет 5,5–5,6 литра на 100 км.

Фото: Toyota

Гибридная модификация развивает суммарно 116 лошадиных сил и доступна как с передним приводом, так и с системой полного привода E-Four. В зависимости от версии средний расход топлива составляет от 3,5 до 4,1 литра на 100 км, что делает Sienta одной из самых экономичных моделей в своем сегменте.

Стоимость обновленного минивэна на японском рынке варьируется от 2 миллионов 146 тысяч 100 (порядка 1,1 миллиона рублей) до 3 миллионов 397 тысяч 900 иен (около 1,7 миллиона рублей по текущему курсу) в зависимости от комплектации и типа силовой установки.

Напомним, Toyota Sienta сейчас можно найти в продаже в том числе на российском авторынке. Ввезенные по альтернативным схемам импорта машины предлагает немало дилеров из Владивостока. Цены на новые экземпляры 2026 года выпуска без пробега начинаются от 1 миллиона 800 тысяч рублей и доходят до 2 миллионов 450 тысяч рублей в зависимости от выбранной версии.