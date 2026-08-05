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На продажу выставлен уникальный Jaguar XJ220 из коллекции султана Брунея

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Редчайший Jaguar XJ220 с пробегом менее 4,3 тысячи километров вернулся в продажу спустя десятилетия хранения

На продажу выставлен уникальный Jaguar XJ220 из коллекции султана Брунея
Фото: Jaguar Classic

Компания Jaguar Classic выставила на продажу один из самых необычных экземпляров суперкара XJ220. Автомобиль, который изначально был поставлен султану Брунея, за всю жизнь проехал менее 4,3 тысячи километров и большую часть времени провел в коллекции.

Jaguar XJ220 дебютировал в начале 1990-х годов и долгое время считался самым быстрым серийным автомобилем в мире. Модель стала одной из самых знаковых в истории британской марки и сегодня остается одним из самых редких и востребованных классических суперкаров.

Автомобиль был выпущен в 1992 году и первоначально приобретен султаном Брунея. Позже машину вернули в Великобританию, где она обслуживалась в Jaguar Cars на предприятии Browns Lane.

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На продажу выставлен уникальный Jaguar XJ220 из коллекции султана Брунея
Фото: Jaguar Classic

Любопытно, что официальную регистрацию суперкар получил только в 2002 году. Таким образом, почти десять лет после выпуска автомобиль фактически не эксплуатировался на дорогах общего пользования, оставаясь частью частной коллекции.

Выставленный на продажу экземпляр окрашен в серебристый цвет Spa Silver, получил салон из серой кожи Connolly Smoke Grey, правое расположение руля, механическую коробку передач и 3,5-литровый двигатель. С 2018 года автомобиль обслуживается подразделением Jaguar Classic. Его пробег составляет всего 2656 миль, или около 4,3 тысячи километров.

Ориентировочную стоимость машины производитель пока не раскрывает. Она станет известна только к началу торгов, запланированных на ближайшее время.

На продажу выставлен уникальный Jaguar XJ220 из коллекции султана Брунея
Фото: Jaguar Classic

При этом вокруг общего тиража Jaguar XJ220 до сих пор существуют разногласия. В описании Jaguar говорится о 275 выпущенных автомобилях, тогда как аукционный дом RM Sotheby’s ранее указывал 281 экземпляр. При этом акукцион Bonhams, в свою очередь, оценивает общий объем производства примерно в 270–280 машин, из которых только 69 были с правым расположением руля.

Еще одной особенностью этого XJ220 стали оригинальные шины Bridgestone Expedia размерностью 345/35 R18 на задних колесах с дисками Speedline. Такой размер уже давно снят с производства, поэтому на протяжении многих лет владельцы этих суперкаров сталкивались с серьезной проблемой эксплуатации. 

Использовать автомобиль, способный развивать скорость до 320 км/ч, на покрышках, которым несколько десятилетий, небезопасно даже при хорошем состоянии протектора, поскольку основную опасность представляет старение боковин шин.

Напомним, ранее мы рассказывали о невероятном автопарке султана Брунея, о котором стало известно в 2024 году. Коллекция включила в себя огромное количество редких машин (по предварительной оценке около 7 тысяч) общей стоимостью порядка 7 миллиардов 800 миллионов долларов.

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