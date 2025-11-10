3 крупных автомобильных бренда полностью отказываются от дизельных двигателей

Дизельные двигатели постепенно исчезают из портфолио ведущих автопроизводителей. Все они все чаще переходят на электромобили, чтобы сократить загрязнение окружающей среди.

Последние данные Общества производителей и продавцов (SMMT) показывают, что все больше автомобильных марок сокращают число моделей, оснащенных дизельными моторами. А некоторые и вовсе выводят их из оборота.

Так, к примеру, Jaguar, Mitsubishi и Dacia уже полностью избавились от дизельных версий своих машин, а общая тенденция указывает на то, что дизельные моторы становятся «вымирающим видом».

Одновременно с этим количество бензиновых, гибридных и подключаемых гибридных, а также полностью электрических моделей продолжает активно расти.

В последнее время некоторые автопроизводители пытаются преодолеть этот разрыв, объединяя дизельные моторы с подключаемыми гибридными системами для повышения эффективности и соблюдения норм выбросов. Например, это делает Mercedes.

Однако другие компании, напротив, не только не стремятся сохранить такие ДВС в своем арсенале, а полностью избавляются от них.

Один из самых свежих таких примеров – Jaguar. Британская марка планирует стать полностью электрическим люксовым брендом уже с конца 2025 года.