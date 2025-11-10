ДомойАвтоновости сегодня3 крупных автомобильных бренда полностью отказываются от дизельных двигателей

3 крупных автомобильных бренда полностью отказываются от дизельных двигателей

Текст: Алиса Шашкова
Дизельные двигатели постепенно исчезают из портфолио ведущих автопроизводителей. Все они все чаще переходят на электромобили, чтобы сократить загрязнение окружающей среди.

Последние данные Общества производителей и продавцов (SMMT) показывают, что все больше автомобильных марок сокращают число моделей, оснащенных дизельными моторами. А некоторые и вовсе выводят их из оборота.

Так, к примеру, Jaguar, Mitsubishi и Dacia уже полностью избавились от дизельных версий своих машин, а общая тенденция указывает на то, что дизельные моторы становятся «вымирающим видом». 

Одновременно с этим количество бензиновых, гибридных и подключаемых гибридных, а также полностью электрических моделей продолжает активно расти. 

В последнее время некоторые автопроизводители пытаются преодолеть этот разрыв, объединяя дизельные моторы с подключаемыми гибридными системами для повышения эффективности и соблюдения норм выбросов. Например, это делает Mercedes.

Однако другие компании, напротив, не только не стремятся сохранить такие ДВС в своем арсенале, а полностью избавляются от них. 

Один из самых свежих таких примеров – Jaguar. Британская марка планирует стать полностью электрическим люксовым брендом уже с конца 2025 года. 

Фото:Jaguar

