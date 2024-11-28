Крупнейшая в мире коллекция автомобилей султана Брунея потрясла интернет

В Сеть просочились фотографии невероятной коллекции автомобилей, которые принадлежат 29-му султану Брунея. Весь автопарк оценивается в 7,8 миллиарда долларов и охватывает около 7 тысяч машин (реальная цифра неизвестна). До сих пор коллекция держалась в тайне, но в какой-то момент к ее фотографиям получил доступ человек, сливший снимки в Сеть.

Фото были опубликованы сразу несколькими аккаунтами в интернете: @brunei_cars_2001 и @taffy_c_s_145. На них можно заметить около восьми экземпляров редкого McLaren F1, а также множество машин Bentley, Lamborghini, Bugatti и Porsche.

Авторы снимков пишут, что в коллекцию входит более 650 автомобилей Bentley, а также как минимум два Ferrari F40, пуленепробиваемый Porsche 928 и множество уникальных творений от Rolls-Royce.

Местный герой автоспорта в виде HSV VN SS Group A также присутствует, и он находится среди странной смеси классических Toyota RAV4, Mercedes-Benz G-Wagon и других Ferrari.

На другом фото очередь из как минимум пяти почти идентичных моделей Mercedes-Benz S-Class, в то время как темно-синие лимузины 300SL и 600 (W100) стоят в одиночестве в выложенном плиткой гараже.

Все фотографии автомобилей султана Брунея опубликованы на общедоступной странице в Google Drive. О состоянии машин судить сложно, поскольку большинство фотографий были сделаны еще в 2001 году, когда принц Джефри Болкиах был вынужден продать свою коллекцию авто брату.

Впоследствии он был уличен в хищении колоссальных 14,8 миллиарда долларов во время своего пребывания на посту министра финансов страны и председателя Брунейского инвестиционного агентства, поэтому источник средств, на которые был собран этот невероятный автопарк, вполне понятен.