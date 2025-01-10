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Загадочный суперкар Jaguar из 90-х продадут дороже 20 миллионов рублей

Текст: Ростислав Архипов
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В 1991 году на свет появился один из самых загадочных и необычных автомобилей Jaguar – суперкар XJ220. Машина была способна достигать отметки в 354 километра в час, что делало ее самой быстрой для тех времен. Но у очень редкого автомобиля была версия, предназначенная для гонок, которую накануне выставили на продажу на аукционе «Bring a Trailer».

Речь идет не о простом XJ220 1993 года выпуска, а о его версии, подготовленной для участия в чемпионате Campionato Italiano Supercar GT. Таких машин существовало всего три, но конкретно этот экземпляр с шасси под номером 003 так ни разу не принял участие в соревнованиях.

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Jaguar XJ220 1993 года выпуска

В 1994 году суперкар приобрел некий бизнесмен, после чего следы машины пропали вплоть до Нью-Йоркского международного автосалона 2024 года. Для этого мероприятия машина получила бело-синюю ливрею, в которой должна была участвовать в гонках.

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Двигатель Jaguar XJ220 1993 года выпуска

Автомобиль приводится в движение 3,5-литровым твин-турбированным мотором V6, работающим в паре с 5-скоростной МКПП и дифференциалом повышенного трения.

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В оснащение суперкара Jaguar входят дисковые тормоза фирмы Brembo с насечками и вентиляцией, колеса BBS, гоночные кресла OMP, оснащенные шеститочечными ремнями безопасности, и цифровой дисплей приборной панели от компании AiM.

На текущий момент лот собрал 5 ставок, самой крупной из которых является сумма в 200 тысяч 251 доллар или 20 миллионов 425 тысяч рублей. До конца торгов остается еще 12 дней, так что можно предположить, что итоговая цена 32-летней машины окажется еще выше. 

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Фото:Bring a Trailer

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