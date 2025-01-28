Ультра-редкий Jaguar продадут на тайном аукционе 

Jaguar XJR-15 – очень редкий спортивный автомобиль. Компания выпустила всего 27 таких машин, разрешенных для использования на общественных дорогах (остальные 26 автомобилей являются гоночными). Вскоре один из экземпляров этой ультра-редкой модели станет доступен для покупателей, но далеко не для всех.

Платформа «LaSource» включила Jaguar XJR-15 в список торгов, которые держатся в строжайшем секрете.

Для того, чтобы получить к ним доступ, потенциальному участнику придется заполнить большую анкету, в которой придется предоставить информацию с удостоверения личности, фотографию, подтверждение адреса и наличия денежных средств.

Выставленный на торги Jaguar XJR-15

В случае, если какие-то сведения окажутся неубедительными, заявка не будет одобрена. Таким образом платформа, занимающаяся продажами эксклюзивных машин, старается гарантировать конфиденциальность информации о торгах и исключить участие в нем брокерских сетей.

Что касается выставленного на аукцион автомобиля, то он представляет собой экземпляр XJR-15 34-летней давности. Jaguar укомплектован 6-литровым мотором V12, развивающим 450 лошадиных сил. В паре с ним трудится безальтернативная 5-ступенчатая МКПП, тогда как у гоночных машин она 6-скоростная.

Jaguar XJR-15

С места до 100 километров в час машина разгоняется всего за 3,2-секунды, а ее максимальная скорость ограничена на отметке в 307 километров в час.

За какую сумму продадут один из редких экземпляров XJR-15 пока неизвестно, но она вряд ли окажется ниже 1 миллиона фунтов стерлингов или 122 миллионов российских рублей. Торги пройдут уже на этой неделе – 2 февраля.