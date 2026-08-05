Новый Audi A2 показали на первых рендерах: немецкий электрокар может дебютировать уже этой осенью

Рендер: Auto-Moto

Audi готовится вернуть в модельную линейку имя A2. Новый электрокар могут представить уже этой осенью, а его продажи стартуют до конца года.

Оригинальный Audi A2 выпускался с 1999 по 2005 год и считался одной из самых необычных моделей марки. Компактный хэтчбек выделялся легким алюминиевым кузовом и аэродинамичным дизайном, однако коммерческого успеха не добился и был снят с производства. Теперь Audi, как сообщают СМИ, намерена вернуть эту модель уже в электрическом формате.

Ожидается, что новый Audi A2 e-tron окажется значительно крупнее своего предшественника. Если оригинальная модель относилась к сегменту городских автомобилей, то новинка перейдет в класс C. Предполагается, что длина кузова составит от 4,3 до 4,4 метра.

Вероятнее всего электрокар построят на модернизированной платформе MEB, которая уже используется Volkswagen ID.3 и обновленным Cupra Born.

Главной особенностью нового A2 должен стать кузов с улучшенной аэродинамикой, призванной увеличить запас хода. Судя по опубликованным рендерам, автомобиль получит покатую линию крыши, компактное заднее стекло и скрытые дверные ручки, интегрированные в поясную линию кузова.

Рендер: Auto-Moto

Кроме того, дизайн новинки, если верить рендерам французского издания «Auto-Moto», будет перекликаться с концептом Audi Concept C. В частности, автомобиль может получить прямоугольные задние фонари, разделенные фирменной эмблемой с четырьмя кольцами.

Подробности об интерьере и технических характеристиках пока не раскрываются. По данным источника, официальная премьера модели состоится этой осенью, а продажи стартуют до конца года. Ориентировочная начальная стоимость составит около 40 тысяч евро (примерно 3,7 миллиона российских рублей по текущему курсу валют).

Одновременно с подготовкой нового электрокара Audi, как сообщается, завершает историю одного из своих самых известных бензиновых двигателей. Компания уже подтвердила, что производство 2,5-литрового пятицилиндрового турбомотора TFSI для европейского рынка прекратится к середине 2027 года из-за вступления в силу экологических норм Евро-7.

При этом выпуск этого агрегата продолжится на заводе в венгерском Дьере для рынков за пределами Европы.

Ранее Audi намекала на расширение своей модельной линейки автомобилем кардинально иного формата по сравнению с моделью A2. Речь шла о большом внедорожнике, которому предстоит навязать конкуренцию родоначальникам этого класса Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender.