Audi готовит конкурента «Гелендвагена»: появились первые изображения будущего внедорожника

Рендер: Daily-Motor

В сети опубликована новая цифровая реконструкция перспективного внедорожника Audi, который, по предварительным данным, может стать конкурентом Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. Предполагается, что модель получит рамную конструкцию, электрическую силовую установку и ярко выраженный внедорожный характер.

Несмотря на богатую историю полноприводных автомобилей с системой quattro, Audi никогда не выпускала серийный рамный внедорожник, способный напрямую конкурировать с Mercedes-Benz G-Class или Land Rover Defender. Если проект получит одобрение, он станет первой моделью марки в подобном сегменте.

По данным зарубежных СМИ, Audi с недавних пор рассматривает возможность создания нового внедорожника, который станет самой необычной моделью бренда за последние годы. Пока проект официально не представлен, однако опубликованная цифровая реконструкция позволяет представить, каким может оказаться будущий автомобиль.

На неофициальных изображениях, подготовленных нашей редакцией, внедорожник выполнен в новом фирменном стиле марки с лаконичными линиями кузова и выраженными прямоугольными формами. Передняя часть получила узкие светодиодные фары и крупную решетку радиатора, а массивные колесные арки рассчитаны на установку внедорожных шин большого диаметра.

Рендеры: Daily-Motor

Автомобиль также отличается высоким дорожным просветом, защитой нижней части кузова и полноразмерным запасным колесом, закрепленным на двери багажника. Все эти элементы характерны для классических внедорожников, ориентированных на движение по сложному бездорожью.

Как отмечают инсайдеры, для реализации такого проекта Audi может использовать рамную платформу, разработанную компанией Scout Motors, входящей в состав концерна Volkswagen Group. Именно такая архитектура способна обеспечить необходимые внедорожные характеристики.

Ранее генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер заявлял, что для выхода в этот сегмент потребуется специализированная платформа. По имеющимся данным, шасси Scout предусматривает дорожный просвет более 300 мм, возможность преодоления брода глубиной около 900 мм, а также наличие блокировок переднего и заднего дифференциалов.

Предполагается, что будущий внедорожник будет доступен с полностью электрической силовой установкой, включающей два электромотора и систему полного привода с индивидуальным распределением крутящего момента между колесами.

Кроме того, рассматривается вариант с силовой установкой типа EREV (Extended Range Electric Vehicle). В такой конфигурации колеса приводит в движение исключительно электрическая система, тогда как компактный четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания выполняет функцию генератора, подзаряжая тяговую батарею. По предварительным данным, суммарный запас хода такого автомобиля может достигать около 800 километров.

Пока Audi официально не подтвердила запуск подобной модели в производство. Опубликованные изображения являются независимой цифровой реконструкцией, основанной на имеющейся информации о проекте, и не отражают окончательный дизайн будущего автомобиля.

***

К слову, Audi не единственный немецкий автопроизводитель, который решил поконкурировать с Mercedes-Benz в сегменте G-Class. Ранее о схожих планах писала европейская пресса, но связывала их с компанией BMW, которая якобы может представить собственный большой внедорожник ближе к 2029 году.