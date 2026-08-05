Самая запоминающаяся погоня в фильмах «Такси», сделавшая Peugeot 406 легендой

Фото: Vimeo

Белый Peugeot 406 давно стал одним из главных символов французской кинофраншизы «Такси». Именно сцена безумной поездки в аэропорт считается одной из лучших автомобильных погонь в истории кино, а сам седан – одним из самых узнаваемых киноавтомобилей конца 90-х.

Фильм «Такси» вышел в 1998 году. Картина, снятая Жераром Пиресом по сценарию Люка Бессона, положила начало одной из самых успешных французских кинофраншиз. После успеха первой части появились еще четыре фильма, а белый Peugeot 406 стал ее главным автомобильным символом.

Несмотря на относительно небольшой бюджет, первый фильм «Такси» оказался настоящим хитом мирового проката, собрав почти 45 миллионов долларов. Одной из главных причин его популярности стали зрелищные автомобильные погони, а поездка главного героя в аэропорт до сих пор считается одной из самых эффектных сцен всей серии.

По сюжету пассажир сообщает водителю, что должен успеть на самолет любой ценой, обещая щедро заплатить, если тот доставит его вовремя. В ответ таксист произносит ставшую культовой фразу: «Я не врач, но люблю скорую помощь», после чего начинается безумная гонка по улицам Марселя.

Фото: Vimeo

Для съемок использовали специально доработанный Peugeot 406. Автомобиль получил массивный задний спойлер, измененный передний бампер с аэродинамическим сплиттером и спортивный руль. Перед началом погони из багажника поднимается антикрыло, после чего седан буквально срывается с места.

Во время сцены Peugeot 406 на высокой скорости лавирует между автомобилями, объезжает автобус и проносится по городским улицам, а режиссер активно меняет планы съемки, переключаясь между внешними ракурсами и видом из салона.

В отличие от многих голливудских фильмов, где ощущение скорости часто создается за счет монтажа, в «Такси» создатели позволили модифицированному Peugeot действительно двигаться по улицам Марселя на очень высокой скорости. Благодаря этому сцены выглядят максимально реалистично.

Как ни странно, но успех фильма во многом связан именно с выбором автомобиля. Peugeot 406 был обычным семейным седаном, хорошо знакомым европейским покупателям, а не экзотическим суперкаром. Самая мощная серийная версия модели оснащалась 2,9-литровым двигателем V6 мощностью немногим более 200 лошадиных сил.

Фото: соцсети

При этом технические характеристики автомобиля, использовавшегося непосредственно в съемках, никогда официально не раскрывались.

Однако как раз сочетание привычного европейского семейного автомобиля, харизматичного водителя и реалистично снятых погонь сделало «Такси» культовым фильмом среди любителей автомобильного кино. Финал знаменитой поездки также получился символичным: пассажир успевает не только на свой рейс, но даже остается с запасом времени, чтобы выпить кофе и почитать газету.

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