Новый Peugeot 208 могут разделить на две модели: с ДВС и полностью электрическую

Рендер: AutoPlus

Peugeot могла изменить планы по развитию семейства 208, утверждают французские СМИ. Вместо единственного электромобиля компания, как ожидается, выпустит сразу две разные модели – обновленную версию с двигателями внутреннего сгорания и полностью электрический хэтчбек нового поколения.

Peugeot 208 дебютировал в 2012 году как преемник модели 207 и стал одной из самых массовых моделей французской марки. Второе поколение появилось в 2019 году, а сегодня хэтчбек остается одним из самых продаваемых автомобилей B-класса в Европе.

По данным французского издания Autoplus, недавно Peugeot решила изменить стратегию развития модели 208. Если ранее предполагалось, что следующее поколение станет полностью электрическим, то теперь компания, как ожидается, одновременно подготовит две разные версии автомобиля.

Согласно опубликованной информации, нынешний Peugeot 208 сохранится на рынке благодаря масштабному рестайлингу. При этом параллельно будет создан отдельный полностью электрический хэтчбек, который получит собственный дизайн и будет заметно отличаться от версии с двигателями внутреннего сгорания.

Как утверждается, обновленный Peugeot 208 должен выйти в 2027 году. Он сохранит платформу CMP, тогда как полностью электрическая модель, дебют которой ожидается в 2028 году, будет построена на новой архитектуре STLA One, представленной Stellantis в мае.

Первоначально рассматривалась возможность использования одной платформы для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, гибридными силовыми установками и электромоторами. Однако от этой идеи отказались, поскольку реализация такого проекта оказалась слишком дорогостоящей. В результате было принято решение сохранить существующую производственную линию для нынешнего Peugeot 208.

Как может выглядеть новый «двести восьмой» накануне показали на первом рендере (заглавное изображение).

Согласно этим графической визуализации, хэтчбек сохранит привычные пропорции и размеры, но получит переработанную переднюю часть с новыми световыми элементами, тремя горизонтальными световыми полосами и измененными воздухозаборниками в бампере.

Кроме того, несмотря на то, что на изображениях она не показана, машине может достаться новая дверь багажника с более лаконичным оформлением.

В салоне, как ожидается, появится новая мультимедийная система. При этом рулевое колесо Hypersquare, по информации источника, останется эксклюзивом полностью электрической версии.

Утверждается, что основной силовой установкой обновленного Peugeot 208 станет 110-сильный вариант MHEV. Также в линейке сохранится полностью бензиновая версия с новым двигателем.

Что касается нового Peugeot e-208, то, по данным европейской прессы, его дизайн окажется значительно более футуристичным. По слухам, электромобиль предложат с силовыми установками мощностью 120, 150 и 180 лошадиных сил, а также с аккумуляторами емкостью 40 или 55 кВт/ч.

Запас хода, как утверждается, составит не менее 400 километров на одном заряде батареи.

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Ранее в открытом доступе появились первые неофициальные изображения брата нового Peugeot 208 в кузове SUV. Кроссовер с индексом 2008, по слухам, будет полностью электрическим, а его запас хода превысит отметку в 500 км.