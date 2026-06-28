Новый мотор Peugeot c цепным приводом ГРМ можно будет не обслуживать 2 года или 25 тысяч км

Фото: Peugeot

Peugeot официально представила новое поколение бензинового двигателя Turbo 100, который должен заменить хорошо известный мотор PureTech. Силовой агрегат получил полностью переработанную конструкцию, цепной привод газораспределительного механизма вместо ремня и прошел масштабную программу испытаний общей протяженностью более трех миллионов километров.

Двигатели семейства PureTech дебютировали более десяти лет назад и неоднократно признавались лучшими в своем классе. Однако впоследствии они получили неоднозначную репутацию из-за проблем с ремнем ГРМ, работающим в масляной ванне. Новый мотор Turbo 100 призван устранить эти недостатки.

Запуск нового семейства бензиновых двигателей имеет стратегическое значение для Peugeot. Несмотря на активную электрификацию модельного ряда, компания продолжает инвестировать в современные двигатели внутреннего сгорания, которые будут использоваться на многих моделях концерна Stellantis.

Новый двигатель представляет собой 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 101 лошадиную силу. Максимальный крутящий момент составляет 205 Нм и доступен уже с 1750 оборотов в минуту.

По словам представителей Peugeot, двигатель является силовым агрегатом третьего поколения и включает около 70% полностью новых компонентов. Среди них – цепной привод ГРМ, турбокомпрессор, система впрыска топлива, поршни, блок цилиндров и другие ключевые элементы конструкции.

Фото: Peugeot

Одним из главных нововведений стал отказ от ременного привода газораспределительного механизма в пользу цепи. Производитель заявляет, что она рассчитана на весь срок службы автомобиля, отличается низким уровнем шума и не требует обслуживания.

Для повышения эффективности двигатель работает по циклу Миллера и оснащен системой непосредственного впрыска топлива с давлением до 350 бар. Это позволило снизить расход топлива и уменьшить уровень вредных выбросов.

Новый турбокомпрессор с изменяемой геометрией должен обеспечить более быстрый отклик на низких оборотах, что особенно важно при городской эксплуатации и обгонах.

Кроме того, инженеры полностью переработали внутренние компоненты двигателя. Он получил новые поршни, поршневые кольца, модернизированный маслоотделитель и балансирный вал, который снижает вибрации, характерные для трехцилиндровых агрегатов. По данным производителя, эти изменения позволили уменьшить износ двигателя примерно на 80%.

Перед запуском в производство двигатель прошел свыше 30 тысяч часов стендовых испытаний и более трех миллионов километров дорожных тестов, причем некоторые опытные образцы преодолели более 200 тысяч километров. На данный момент новый Turbo 100 уже доступен для моделей Peugeot 208 и Peugeot 2008.

Интересным моментом в этом проекте, который мы изучили детально, является оптимизация технического обслуживания. Французский автопроизводитель пошел на нестандартный шаг, проводя плановое ТО для этого мотора раз в 2 года или 25 тысяч километров пробега, тем самым значительно сократив эксплуатационные расходы для своих клиентов.

Однако владельцам машин с такими двигателями раз в год все равно придется появляться у дилера для промежуточного ТО.